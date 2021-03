Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sposi Oggi Digital Edition, torna la fiera online dedicata al wedding il 27/28 Marzo, con espositori da Emilia Romagna e Trentino. Lo sguardo sempre rivolto al futuro e la volontà di offrire alle coppie di fidanzati un servizio all’avanguardia sono caratteristiche fondanti Sposi Oggi, realtà da anni ai vertici nell’organizzazione degli eventi dedicati al settore wedding. La situazione sanitaria ha solo accelerato un processo naturale di evoluzione della proposta rivolta sia agli espositori che alle coppie di futuri sposi. Il team guidato da Enrico Lombardi, in collaborazione con LGC Web Agency, ha creato uno spazio digitale dove gli espositori, il 27 e 28 marzo 2021, potranno interagire con i clienti tramite presentazioni, video, foto ed esibizioni live, proprio come in quelle fiere fisiche che tanto ci mancano. Anche per le coppie sarà un’esperienza avvolgente e completamente nuova: fin dall’iscrizione, del tutto gratuita, gli utenti si sentiranno immersi in un mix di romanticismo e tecnologia, potendo incontrare i migliori professionisti del settore, comodamente e al sicuro della propria casa. Dopo una prima edizione dedicata al Veneto, i futuri sposi potranno contare su professionisti provenienti anche da Emilia-Romagna e Trentino per scoprire tutti gli elementi per organizzare il matrimonio perfetto, dalla location alla luna di miele, passando per l’allestimento e l’intrattenimento in tutte le sue sfaccettature. Il weekend sarà anche occasione per assistere ad eventi Live, come concerti, sfilate e presentazioni: un “ritorno alla vita” seppur digitale. “Una due giorni assolutamente da non perdere - consiglia soddisfatto l’AD di Sposi Oggi Enrico Lombardi - Tutta la filiera del wedding ha subito un pesante rallentamento per via della situazione Covid, ma noi vogliamo continuare ad offrire i nostri servizi per dare l’opportunità alla coppie di vivere il proprio matrimonio da sogno”. Proprio per questo motivo Sposi Oggi Digital Edition è già un portale attivo con decine di espositori presenti, pronti ad offrire i propri servizi per rendere indimenticabile il giorno più importante della propria vita di coppia. Non resta che immergersi in questo clima navigando su sposi-oggi.com/digital-edition.