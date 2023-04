Start up innovativa da un idea trevigiana

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Da un idea del Trevigiano Alberto Alessandrini LA CASSAFORTE PORTATILE ITALIANA PIÙ SICURA AL MONDO Comoda, discreta, assolutamente sicura, la cassaforte portatile della Start Up Pachamama Securety S.R.L promette di rivoluzionare il mercato delle cassette di sicurezza da viaggio,salvadanaio 4,0 e per la custodia delle armi,con un progetto che coinvolge un team di aziende italiane specializzate nell'innovazione. Pachamama, la Start Up tecnologica da un idea del trevigiano Alberto Alessandrini e fondata dal Vicentino Daniele Bertoldo, grazie al suo geniale progetto è stata subito ammessa nel primo Hub del Friuli Venezia Giulia a supporto di aziende di nuova concezione: Polo Tecnologico Alto Adriatico Andrea Galvani, Incubatore Certificato,che giorno dopo giorno contribuisce a livello regionale e nazionale,alla costante nascita di nuove realtà imprenditoriali d'eccellenza grazie ai servizi di incubazione e di accelerazione per le Start Up Innovative . Sostenibilità dei Materiali della cassaforte Pachamama? Da Nylon Poliamide riciclato anche con utilizzo di reti da pesca esauste. Siamo molto attenti alla economia circolare e al rispetto dell'ambiente Ma come funziona la cassaforte Pachamama? Si tratta di un classico sistema a guscio, con una chiusura attivata tramite il riconoscimento dello Smartphone del proprietario , alla tecnologia RFID, oppure mediante codice cifrato. Ricaricato da un sistema Wireless Charger e coadiuvato da una cella solare installata nel guscio superiore .A differenza di altri modelli però la cassetta portatile Pachamama è la prima al mondo a essere dotata di un sistema sonoro d'allarme a 110 decibel innescato da sensori di movimento 3D in caso di spostamento o scollegamento forzato del cavo d'acciaio. In pratica non appena un individuo non riconosciuto tenterà di spostare o aprire la cassaforte, il dispositivo innescherà l'allarme, costringendo i malfattori a rinunciare al furto. Progettazione Italiana La struttura esterna presenta un design sobrio ed elegante firmato da Martina Felice di MarMax Design, azienda udinese specializzata nell'utilizzo delle tecnologie 3D, incaricata di sviluppare il progetto del prototipo impermeabile e anti-graffio. L'affidabilità dell'elettronica interna, la sensibilità dell'accelerometro e dei sensori antifurto, è affidata invece al Perito Industriale Fabio Nocera della NF Studio Progettazione di Imperia, realtà specializzata nella prototipazione e nell'industrializzazione di progetti tecnologici, che ha preso in carico la realizzazione della parte elettronica interna e del sistema innovativo di chiusura con serratura a prova di forzatura.