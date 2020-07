Operaio 25enne trovato morto in azienda

I colleghi l'hanno trovato poco dopo le ore 14 di ieri, mercoledì 29 luglio, esanime sul luogo di lavoro. Un ragazzo di soli 25 anni di origini indiane si è tolto la vita in un'azienda di Via Dante a Cessalto.

Non appena i colleghi si sono accorti di quanto accaduto hanno chiamato sul posto i soccorsi. Sul posto sono intervenuti il personale del Suem 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso del giovane e una volante dei carabinieri. Sembra che la disperazione e il male di vivere siano alla base della tragedia anche se il 25enne non ha lasciato nessun biglietto di spiegazioni prima di togliersi la vita. Un dramma che ha lasciato senza parole familiari e colleghi.