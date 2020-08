Dramma a Miane, morto un 41enne: la sorella lo ritrova impiccato in casa

Dramma a Miane. Lunedì mattina, in via Panoramica, il corpo di un 41enne è stato trovato privo di vita nella sua abitazione. D.R.D., queste le sue iniziali, si è purtroppo impiccato alla finestra del bagno ed è stato poi ritrovato dalla sorella che non aveva più sue notizie da domenica. Ancora ignote le cause dell'estremo gesto, anche perché l'uomo, che non soffriva di problemi di salute, non ha lasciato alcun biglietto. Il 41enne, operaio, lascia la moglie che si trova ora all'estero per lavoro.

