Telefono Azzurro cerca volontari e giovani in servizio

Saranno soprattutto due le linee di sviluppo di Telefono Azzurro a Treviso nei prossimi mesi: l’educazione alla cittadinanza digitale, in particolare per i bambini e i ragazzi, nell’ambito dell’impegno dentro al Patto di Treviso e alcuni servizi di accoglienza e accompagnamento per minori in difficoltà. Per dare gambe, vitalità e forza a queste attività Telefono Azzurro Treviso sta cercando nuovi volontari che abbiano il desiderio di conoscere ed accompagnare esperienze, progetti e laboratori sul territorio e nelle scuole, dopo un percorso di formazione.

Inoltre nel recente bando del ministero sul servizio civile, sono previsti due posti per giovani tra i 18 e i 28 anni che desiderano vivere una significativa esperienza di cittadinanza in un progetto dal titolo: Famiglie in rete. L'obiettivo è il sostegno di nuclei familiari nell’educazione digitale dei minori con particolare attenzione ai rischi connessi alla rete e all’utilizzo dei media digitali. Le attività, a titolo di esempio, saranno: curare la produzione di corsi e guide rivolte ai genitori in merito alla responsabilità e alle sfide proprie dell’educazione digitale; realizzare una campagna di sensibilizzazione riguardante l’educazione alla sicurezza informatica; redigere materiale informativo inerente alle tematiche della cittadinanza digitale.

Il commento

«Le due esperienze che abbiamo fatto questa estate con oltre 700 bambini e preadolescenti nei centri estivi trevigiani consolidano ora la nostra motivazione a proseguire in questo lavoro - spiegano al centro territoriale -. L'incontro, l’ascolto e il dialogo ci conferma la necessità di offrire loro spazi di confronto, dove acquisire consapevolezza interna, prima che conoscenza tecnica (che peraltro spesso già hanno), sui temi del digitale. Non solo, loro ci rimandano all’urgenza di avere accanto adulti credibili e rispettosi quantomeno delle stesse regole che impongono ai propri figli». Dentro a questo impegno c’è, per Telefono Azzurro, il proseguio dei lavori del Patto di Treviso con diverse attività in cantiere per l’autunno sulla partecipazione dei giovani, che prevedono attività di gruppo al Centro territoriale e anche nei contesti in cui i bambini e i ragazzi si ritrovano.

«La seconda area di lavoro per noi riguarda il servizio di ascolto, accoglienza, tutela dei minori in difficoltà e delle loro famiglie. Lo facciamo in rete con altre significative organizzazioni del territorio. Proseguiremo inoltre il dialogo con le famiglie ucraine che abbiano conosciuto in questo tempo estivo ai laboratori al Centro dove abbiamo anche potuto raccogliere e condividere frammenti di storie di bambini in fuga dalla guerra che chiedono ora di recuperare bellezza, fiaba, amicizia». Rispetto al servizio civile, gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione entro le 14 del 30 settembre 2022 esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per informazioni, supporto e consulenza nell'invio della domanda, dettagli sul progetto è possibile contattare preferibilmente al mattino la sede di Treviso al numero 0422 545404 oppure scrivere una mail centroterritoriale.treviso@azzurro.it.