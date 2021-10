Tenuta Giol realizza “Racconti”, una raccolta di testimonianze per ricordare e imparare

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

«Abbiamo cercato di salvare splendidi vissuti di San Polo di Piave. Dobbiamo documentare quello che è successo in questi luoghi e la ricca tradizione della civiltà contadina che l’Azienda Agricola Comm. Giovanni Giol ancora testimonia». Vittorio Carraro Giol Le prossime settimane, per almeno 13 sabati consecutivi, alle ore 17:00, uscirà una nuova puntata; ognuna sarà dedicata ad un tema specifico. Gli stessi video a breve saranno disponibili tramite QR Code anche lungo il percorso di visita dell’intera Tenuta Giol. Fin dal 1427 il cuore del paese era costituito dal nucleo storico di questi magnifici edifici: un vasto complesso unico nel suo genere perché rimasto integro nei secoli e che ancora testimonia la civiltà contadina e la sua evoluzione. Le Cantine Storiche, la Cantina Granda, la Latteria, il Granaio, il Parco Storico ed il Castello sono testimonianze di una sapienza senza tempo. Oggi Tenuta Giol è visitabile con diverse proposte da poter comporre secondo le proprie esigenze: è possibile visitare con una guida l’Azienda Agricola e il Castello oppure godere dell’aria aperta passeggiando nel Parco Storico a piedi, con la bicicletta o utilizzando la barca a remi. Assolutamente imperdibile la degustazione dei vini biologici e vegani Giol, sperimentando la suggestiva operazione di sboccatura della riserva Metodo Classico 2011. Tutte le informazioni per le visite sono disponibili nel sito www.giolitalia.it, sezione visite/degustazioni.