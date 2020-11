“Test rapidi follia”, Damiano (PDP): «Il governatore Zaia si faccia rispettare»

Il presidente dei Pesatori di Pace, Lorenzo Damiano, coglie un altro assist, fornito dal presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha lanciato nelle scorse ore i test rapidi fai-da-te da effettuarsi a casa e “in fiducia”.

Damiano attacca: «In questa occasione l’operato del governatore si è dimostrato intelligente e ineccepibile. Finalmente Zaia, che ha messo in campo un sistema affidato ad uno staff di professionisti, quali il dottor Rigoli, si è preso la responsabilità di alleggerire la narrazione Covid ribaltando con questa mossa, la gravità mediatica messa costantemente in campo dal Deep State e dal mainstream, in quanto è stato dimostrato che il coronavirus è curabile nella stragrande maggioranza dei casi, in pochi giorni con le cure e le medicine corrette. Basti vedere l’ultraottantenne onorevole Silvio Berlusconi presto guarito. Non è che il governatore ci sta dicendo qualcosa implicitamente per sollevarci dall’ignoranza di questo momento?»

Sul banco degli imputati, dicevamo,“la narrazione Covid” sempre tesa a mantenere una tensione nella popolazione. Damiano provoca: «Se va bene fare il test a casa diventa implicito che, appunto, la narrazione Covid ha la pura finalità di spaventare il mondo in ottica sociale e politica premeditata. Gli operatori che vanno a fare i tamponi nelle scuole imbardati come fossero attori di CSI, spaventando bambini e ragazzi, il lockdown, il distanziamento sociale, la mascherina obbligatoria ovunque, la distruzione dell’economia internazionale e del lavoro, l’impossibilità di abbracciare i propri cari in ospedale o in casa di riposo: diventa chiaro come tutte queste misure imposte per una pandemia i cui effetti vicini allo zero virgola sono ormai sotto gli occhi di tutti, basti sentire scienziati, medici e premi nobel impegnati realmente sul campo e non solo in un salotto televisivo, sono una manovra politica imposta dalle elite che vogliono imporre un nuovo ordine mondiale in un reset sociale, economico e religioso che ci vuole schiavi di una religione sanitaria che vuole privarci anche della nostra fede cristiana in Gesù».

ll presidente dei Pescatori di Pace non risparmia nemmeno Crisanti: «Per Crisanti questa manovra è una follia. Perché questa continua ingerenza? Cosa c’è dietro la continua guerra tra il consulente del governo e Zaia? Possibile che ad esempio l’Università di Padova non si dissoci da questo stile o dica la sua mettendo almeno in discussione l’espressione di un docente che infanga il lavoro di colleghi? Se non altro è questione di prestigio». Infine Damiano contraccambia l’assist e consiglia il governatore: «Dopo questo ennesimo affronto, a mio parere dovrebbe ribellarsi e prendere misure giudiziarie. La magistratura intervenga immediatamente».