Giornata internazionale del volontariato a Treviso

A Treviso, presso il Cinema Corso, il CSV di Treviso Belluno ha celebrato la giornata mondiale del Volontariato. In una sala 2, gremita di volontari, è stato proiettato il film documentario Passi verso l’Altrove del regista Marco Zuin prodotto da Fondazione Zanetti onlus. Il presidente del CSV Treviso-Belluno Alberto Franceschini , dopo aver elogiato l’opera dei volontari, ha richiamato l’attenzione dei partecipanti sui risultati della 55ma indagine del Censis, in particolare sui dati raccolti nel capitolo Territorio e Reti, nel quale si evidenzia la caduta demografica del paese e, conseguentemente, la precipitosa mutazione socio economica in atto. Ha, quindi, sottolineato l’importanza di mantenere ed accrescere la forza delle reti solidaristiche e volontarie per il bene comune e del paese. Teresa Calabrigo della Fondazione Zanetti Onlus, presentando il docu-film Passi verso l’Altrove, ne ha delineato la natura di strumento utile alla sensibilizzazione della popolazione studentesca italiana sul tema dei minori in difficoltà e di umile e delicata celebrazione della grandezza dei volontari che, in ogni latitudine, si sono impegnati per il miglioramento delle condizioni dei bambini. Per le scuole, a supporto della discussione del docu-film, la Fondazione ha prodotto un libretto, illustrato da Francesca Rizzato, così come delle schede didattiche, riferite a ciascun protagonista del documentario, che le insegnanti possono utilizzare per sviluppare la partecipazione al dibattito. Passi verso l’Altrove è stato visto da quindicimila studenti in dieci anni di proiezioni. La Giornata Mondiale del Volontariato è una ricorrenza internazionale celebrata il 5 dicembre di ogni anno. Introdotta dall’ONU – Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 40/212 il 17 dicembre 1985, ha lo scopo di riconoscere il lavoro, il tempo e le capacità dei volontari in tutto il mondo attivi in iniziative di pace, di aiuto umanitario e di assistenza medica, di monitoraggio dei diritti umani e di supporto di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Fondazione Zanetti Onlus, fondata nel 2007 dalla famiglia Zanetti, ha ottenuto il riconoscimento di Onlus, Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, nel 2008. E’ impegnata a favore dei bambini e dei minori che vivono in difficoltà. Sabrina Danieli Franceschini