Artisti in quarantena - gli artisti si raccontano

Previsto l’incontro al faro di Bibione sabato 8 Agosto alle ore 17.00 per inaugurare l’inizio delle performance artistiche. La rassegna di eventi è intitolata “GLI ARTISTI SI RACCONTANO”. Presente l’amministrazione pubblica, gli artisti, gli organizzatori dell’associazione N.EX.T, Daniele Cellini, Marta Arnoldo e Vanessa Modafferi. BIBIONE: IL FARO OSPITA LA PRIMA MOSTRA A LIVELLO NAZIONALE DEGLI “ARTISTI IN QUARANTENA”.

L’ASSESSORE ALLA CULTURA DE BORTOLI DEL COMUNE DI SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO DICHIARA: “NONOSTANTE L’EMERGENZA L’ARTE NON SI E’ FERMATA” Artisti in Quarantena è la mostra di quadri realizzati da pittori e maestri d’arte durante il periodo di quarantena nazionale. Una particolare visione a colori del lockdown realizzata ognuno con la propria tecnica, una dimostrazione di come, di fatto, l’arte e la creatività non si sono mai fermate. E’ l’unica mostra fisica in Italia sul tema, escluse quelle on line, visitabile in una delle location più suggestive del litorale veneto: il faro di Bibione. Organizzata dall’associazione culturale veneziana N.EX.T con la collaborazione del Comune di San Michele al Tagliamento, sarà aperta al pubblico tutti i giorni fino al 27 Settembre. La mostra, ideata e realizzata dai soci della sezione ART dell’associazione NEXT ovvero Daniele Cellini, Marta Arnoldo e Vanessa Modafferi, è stata installata in una location che, con le sue caratteristiche, contribuisce ad amplificare il messaggio delle singole opere presenti, capaci di trasportare il visitatore oltre i muri della pandemia e stimolare al contempo una riflessione profonda su quanto accaduto. L’assessore alla cultura del Comune di San Michele al T./Bibione Elena De Bortoli ha sottolineato: “Abbiamo pensato di abbracciare questa mostra perché propone una riflessione in positivo di questo periodo. Alcune attività si sono fermate, ma gli artisti no. E tanti hanno avuto più tempo da dedicare alla propria arte, allo studio e all’espressività. Attraverso questa mostra si vuole mettere a disposizione di tutti, la produzione creativa di questo periodo”. La mostra, internazionale, presenta anche alcuni artisti stranieri tra cui Grecia, Bielorussia e Romania. Artisti in Quarantena vuole suggerire un momento di riflessione sui diversi punti di vista e lo fa con le arti figurative, dove colori e forme mostrano il coraggio e la voglia di sognare, trasportando lo spettatore oltre quelle barriere, quei muri di casa che ci hanno imprigionato per la pandemia.

Aperta dal Lunedì al Giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 e Venerdì, Sabato e Domenica orario continuato dalle 9 alle 18. Rispettando tutte le disposizioni a tema covid imposte dalle normative, la mostra propone un tour guidato a numero contenuto ed organizzato a turni. Durante tutto il periodo gli artisti dedicheranno alcune giornate al faro per delle performance pubbliche con il coinvolgimento dei presenti. Arte e mare si fondono per dare vita ad un esperienza mai vista prima nel litorale veneto. Nel rispetto delle regole per l’assembramento verranno delineate le are di lavoro. 18 espositori: Lucia Zamburlini (Latisana UD), Elisabetta Sfarda (Mestre – VE), Luisa Popa (Romania), Gianluca Pitaccolo (San Michele al Tagliamento VE), Cristina Meotto (Bibione VE), Alessandro Negri (Cesarolo VE), Emanuel Hendrix (Bielorussia), Simone de Bortoli (Bibione VE), Sebastiano Musitelli (Venezia), Michalis Dolapsakis (Grecia), Daniele Cellini (Mestre VE), Marta Arnoldo (Venezia), Jacopo Rumignani (Lignano), Vanessa Modafferi (Lignano), Nicole Battiston (Portogruaro), Lucio Barbuio (Bibione), Francesca Ferrarese (Belluno), Primo Canepari (Reggio Emilia) con la partecipazione di Dino Zandegù (ex ciclista e dirigente sportivo). Per tutte le date e gli aggiornamenti sulle performance è disponibile la pagina facebook dell’Associazione NEXT e del Comune di San Michele al Tagliamento oltre ai rispettivi siti www.associazionenext.it e www.comunesanmichele.it Artisti in Quarantena, a differenza di altri eventi, è l’unico evento a tema artistico che conduce lo spettatore a riflettere su ciò che è stato, suggerendo un’alternativa creativa, nell’affrontare le difficoltà. Orari di apertura: Tutti i giorni fino al 27 Settembre Dal lunedì al giovedì: 9.00- 12.00 / 15.00-18.00 - Dal venerdì alla domenica: 9.00-18.00 Modalità d’accesso: In ottemperanza alle disposizioni anti-Covid, i tour guidati saranno accessibili a un massimo di 5 persone alla volta. Non è necessaria la prenotazione. Per tutti i visitatori, saranno messi a disposizione igienizzanti e mascherine monouso; quest’ultime obbligatorie per l’ingresso alla mostra.

