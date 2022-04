All’Auditorium i g.s.s. di dama

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolta presso l’auditorium delI’istituto comprensivo di San Zenone degli Ezzelini la fase regionale dei G.S.S. (Giochi Sportivi Scolastici) per la qualificazione alla 32^ Finale Nazionale di Dama italiana e internazionale che si svolgerà a Chianciano Terme (SI) dal 13 al 15 Maggio 2022. Dopo due anni di assenza dei GSS in presenza si sono confrontati 39 piccoli atleti in 4 tornei, rispettivamente divisi in dama italiana e dama internazionale, per elementari e medie. La partecipazione è stata ridotta, anche per le normative covid, che hanno limitato le adesioni al progetto “Dama a Scuola”, utile per la partecipazione alla fase regionale. Le squadre vincitrici di dama italiana sono state l’istituto di Dosson (elementari) e l’istituto di San Zenone (medie). Le squadre vincitrici di dama internazionale sono state l’istituto di San Zenone (elementari) e l’istituto di San Zenone (medie). L’organizzazione e la direzione sono state affidate al prof. Lucio Marcon, componente del Comitato Regionale Veneto FID, che coadiuvato dall’insegnante Sandra Zanetti e dai due arbitri FID e alcuni delegati provinciali FID hanno gestito il tutto in modo impeccabile.