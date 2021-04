Digos della Questura di Treviso, nominato il nuovo dirigente

Il vicequestore Aggiunto della Polizia di Stato, dott.ssa Claudia Abbamondi è il nuovo dirigente della Digos, di alla Questura di Treviso. Di origini campane, laureata in giurisprudenza all’Università degli studi di Napoli Federico II, è stata successivamente abilitata all’esercizio della professione forense.

E’ entrata in Polizia frequentando il 100°corso per funzionari presso la Scuola Superiore di Polizia, al termine del quale è stata assegnata alla Questura di Venezia. Nella città lagunare ha ricoperto dapprima l’incarico di Vice Dirigente del Commissariato della Polizia di Stato “San Marco”, poi quello di Funzionario addetto all’Ufficio di Gabinetto. Successivamente ha svolto le funzione di funzionario addetto alla sezione informativa della Digos e per ultimo quelle di Vice Dirigente della Digos, addetta alla sezione antiterrorismo. Il Questore e i colleghi funzionari della Questura hanno accolto la Dott.ssa Abbamondi augurandogli buon lavoro.