Precetto Pasquale Interforze alla Cattedrale di Treviso

Nella mattinata di ieri, 29 marzo, presso la Cattedrale di Treviso, si è tenuto il Precetto Pasquale Interforze, tradizionale appuntamento liturgico dedicato al personale delle Forze Armate, delle Forze dell'Ordine e degli altri Corpi, militari e non, dello Stato, realizzato nel periodo che precede la Santa Pasqua. La solenne celebrazione, significativo momento spirituale per uomini e donne in uniforme della Marca e per le rispettive famiglie, è stata officiata dal Vescovo, Monsignor Tomasi con i Cappellani dei diversi Enti e ha visto la partecipazione delle Autorità civili e militari del Capoluogo e di nutrite rappresentanze dei corpi rappresentati, in servizio ed in congedo.