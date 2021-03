Donazione di uova di Pasqua dell'associazione "Prima i trevigiani"

Questa mattina l'associazione "Prima i trevigiani" ha consegnato presso la sede dell'Assessorato politiche sociali del Comune di Treviso oltre 150 uova pasquali. «Ringraziamo l'Assessore Gloria Tessarolo e il consigliere comunale Davide Visentin -spiega il presidente Roberto Campion- per la loro disponibilità e il loro impegno, ci auguriamo che queste uova possano donare un piccolo momento di felicità, un sorriso alle famiglie trevigiane in difficoltà in questo periodo complesso per tutti».

La raccolta continua presso i supermercati aderenti che ringraziamo per la fiducia e la collaborazione.

"CRAI" a Lovadina, in via Lovarini 26.

"CRAI al Molino" a Paese, in via dei Mille 3.

"CRAI" a Paese, in via Roma 6.