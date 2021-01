Un nuovo dirigente in Questura, ecco Giovanni De Stavola

Il dott. Giovanni De Stavola, 48 anni abruzzese, dopo la frequentazione del corso per Vice Commissari della Polizia di Stato, tenutosi nel 2000 presso l’Istituto Superiore di Polizia, ricopre gli incarichi di Dirigente della Digos di Vercelli e di Chieti. Dal 2005 al 2011 assume la vice dirigenza e la direzione della Sezione Antiterrorismo della Digos di Venezia. Dopo l’esperienza in laguna va a dirigere la Digos di Brescia dove permane fino al 2016.

Dal 2016 al 2018 svolge la funzione di Vice Dirigente e responsabile della sezione Antiterrorismo della Digos di Bari. Da agosto 2018 ha diretto la Digos di Padova e nella seduta del Consiglio di Amministrazione di ottobre 2020 è stato promosso alla qualifica di Primo Dirigente.

Nel corso della sua carriere professionale ha condotto importanti indagini per il contrasto e prevenzione del terrorismo internazionale ed interno anche in collaborazione con polizie straniere, in particolare dell’area balcanica. Inoltre ha partecipato alle fasi organizzative e allo svolgimento de importanti servizi di ordine pubblico in occasione di eventi internazionali.