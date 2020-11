Volantinaggio su boschetto di via Celsi e supermercato a San Paolo

Stiamo svolgendo in questa settimana un volantinaggio (ovviamente online, utilizzando Facebook, Twitter, WhatsApp) per informare i cittadini sulle responsabilità di questa amministrazione rispetto al piano di lottizzazione che ha portato alla distruzione del boschetto di via Celsi e al progetto di realizzazione di un nuovo supermercato nell'area verde del quartiere di San Paolo.

1) La distruzione del boschetto di via Celsi si poteva evitare: l’occasione era a portata di mano due anni fa quando il piano di lottizzazione “Celsi” era in scadenza, il 9 ottobre. Prima della scadenza, però, la proprietà ne ha richiesto la proroga e la giunta Conte, il 20 ottobre 2018, ha concesso la proroga di 5 anni richiesta. In realtà, per due anni pare non sia accaduto nulla in quell’appezzamento di terreno, solo ora, infatti, i lavori sono ricominciati con l’abbattimento degli alberi. Va notato che all’epoca della richiesta di proroga era stata realizzata solo una minima parte delle opere di urbanizzazione e, ovviamente, assolutamente degli edifici non era stato posato neppure il primo mattone.

2) Le responsabilità politiche del progetto del nuovo supermercato a San Paolo, in tutte le sue varie fasi e versioni, sono delle amministrazioni comunali leghiste, precedenti e successive alla giunta Manildo che, al contrario, quell’ipotesi l’aveva scartata. Si era partiti nel 2006 con l’approvazione di un “piano di recupero” (anche se da recuperare non c’era niente) che già prevedeva, oltre alla destinazione residenziale anche una parte destinata ad attività commerciali.

Decaduto nel 2017 il piano di recupero l’amministrazione Manildo rifiutò la proposta della proprietà dell’area di un “accordo pubblico privato” che già prevedeva la realizzazione di 1.500 metri quadrati di superficie commerciale (esattamente la superficie media dei supermercati in Italia). La vicenda sembrava conclusa ma la maggioranza consiliare di centrodestra ha ben pensato di accettare il tentativo della proprietà di riesumarla. Con l’approvazione della richiesta della proprietà in sede di controdeduzioni alle osservazioni al Piano degli Interventi, infatti, nel 2019 è stato rimesso in piedi il progetto del supermercato di cui si ipotizza oggi la realizzazione.

Luigi Calesso, Coalizione Civica