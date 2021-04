Comune trevigiano intitola una strada a Greta Thunberg

Il Comune di Vedelago dedicherà alla giovane ambientalista svedese una via di una delle frazioni. Nei prossimi mesi possibile visita della leader del movimento "Fridays for future". Il sindaco: «La aspettiamo a braccia aperte»

Una strada di una delle frazioni di Vedelago sarà dedicata all'ambientalista svedese Greta Thunberg. L'ufficialità arriverà nelle prossime settimane, quando la proposta arriverà in consiglio comunale: da tempo l'amministrazione trevigiana era al lavoro per realizzare un'iniziativa che potrebbe dare visibilità mondiale al Comune della Marca. Lo scopo è ben più nobile, ovvero quello di promuovere il rispetto per l'ambiente tra i giovanissimi del territorio. Il sogno è quello di poter inaugurare la via (nelle prossime settimane sarà definito quale) avendo come ospite d'onore proprio la leader del movimento "Fridays for future". «La aspettiamo a braccia aperte»: ha detto il sindaco Cristina Andretta. I primi contatti con l'entourage di Greta sarebbero stati intanto già avviati.