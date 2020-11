Vertical dive: "Wasted" è il nuovo singolo della band di Treviso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Wasted” è il nuovo singolo della band trevigiana VERTICAL DIVE. Un brano autoprodotto dal sound pulito e ruvido allo stesso tempo, che si muove tra riff energici tipicamente rock e melodie orecchiabili. Contaminato da differenti influenze musicali, il progetto VERTICAL DIVE trova il proprio focus in un hard rock suonato senza troppi fronzoli. Musica, testi e immagini si concentrano sull’analisi di una società contemporanea sempre più complessa, incoerente, ma forse proprio per questo affascinante. Per seguire i VERTICAL DIVE sui social: https://www.facebook.com/verticaldiveband/ https://www.instagram.com/vertical_dive/