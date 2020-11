Esce il nuovo singolo e video della band veneta Ekynoxx

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Esce oggi il nuovo video degli EkynoxX, gruppo pop elettronico formato dal Trevigiano di Paese Frank Rossano ,il Veneziano Mauro Fiorin ,Alice Castagnoli e Giovanni La Tosa . Band che da qualche anno è tra le realtà nazionali e non solo per quel che riguarda l'Indie elettronica Italiana ,partecipanti a due edizioni del Sanremo Rock come ospiti speciali ,due album all'attivo ,famosi per essere stati scoperti dal produttore Francese dei Rockets, Claude Lemoine ,un singolo con Samantha Cristoforetti ed un album con i lcoordinamento discografico di Alberto Zeppieri .APPLE MAN non è solo un video clip ma un cortometraggio che accompagna questo brano dallo stile anni 80 ,ma molto attuale nel contenuto dove la tematica è l 'uomo spesso comandato da un oggetto che ormai fa parte della nostra quotidianità ...lo smartphone ! L'album è uscito il 18 settembre e presentato live a Mogliano Veneto lo stesso giorno .Per la visione del video basta collegarsi nel loro canale YouTube https://www.youtube.com/c/EkynoxXOfficialschannel ,oppure nella loro pagina Facebook www.facebook.com/EkynoxX