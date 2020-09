“Villa balbi è nostra”: venerdì l’incontro della coalizione civica per Gomierato sindaco a San Floriano

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

“Villa Balbi è nostra”. Si intitola così l’appuntamento di venerdì 4 settembre alle 18.30 nel cortile di Villa Balbi a San Floriano. È la candidata Erika Visentin, di San Floriano (lista Azzolin per Gomierato Sindaco) ad invitare i cittadini all’ incontro sul futuro della frazione e in particolare di Villa Balbi, tra i simboli del territorio. «Villa Balbi è un bene dei cittadini dal punto di vista affettivo, è espressione delle nostre radici e della nostra identità e dobbiamo salvaguardarlo». Interverrà anche la candidata sindaco Maria Gomierato e la capolista M. Grazia Azzolin, che da consigliera comunale indipendente ha presentato in Consiglio più di un anno e mezzo fa una mozione per l’acquisto di Villa Balbi da parte del Comune. «Di fronte alla comunicazione dei Canonici Lateranensi, proprietari del compendio, di voler alienare Villa Balbi, ho chiesto di aprire una trattativa per l’acquisto in modo da preservare il polo scolastico e da rendere fruibile al pubblico il meraviglioso parco, importante polmone verde e autentico tesoro, ma anche mettendo a disposizione nuovi spazi per le associazioni e gli eventi. L’Amministrazione uscente non ha intenzione di procedere all’acquisto, rischiando di far perdere un’altra grande occasione alla città».

