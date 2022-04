Assegnate 101 borse di studio agli studenti di Villorba

Lunedì 11 aprile alle ore 17:00 nella sala conferenze di Villa Giovannina il sindaco Francesco Soligo e l’assessore all’Istruzione Barbara Haas consegneranno durante la tradizionale cerimonia, finalmente in presenza, le borse di studio riservate agli studenti villorbesi.

Gli studenti meritevoli di Villorba sono in totale 101, 95 delle secondarie e 6 laureati in diverse discipline. «Finalmente torna l'evento che rende visibile l’'impegno dei nostri ragazzi - ha detto il sindaco - e che conferma l’impegno dell’Amministrazione Comunale che da oltre 19 anni finanzia le borse di studio sia con un proprio budget che per questo bando è stato utilizzato per oltre 18.000 euro, sia grazie a specifiche convenzioni con finanziatori privati (per questa edizione sono stati erogati 3.450 euro grazie alle famiglie Pastro e Lovat, alla cooperativa Comunica, e all’Associazione Culturale la Brasseria Veneta)».

Ecco tutti i premiati

19 studenti della scuola secondaria di primo grado, 160 Euro ciascuno, per un totale di 3.040 che hanno concluso l’anno scolastico 2020/2021 con votazione pari a 10/10: Amadio Eleonora, Bettiol Giovanni, Bettiol Silvia, Biadene Linda, Biscaro Alessandro Brugnotto Giulia, Campa Francesco, Conte Guglielmo, De Marchi Sofia, De Vitis Sofia, Durante Anna, Grassato Luca, Nocerino Aurora, Papi Gaia, Pavanello Marta, Piazza Ilaria, Vallotto Giorgia, Zambon Arianna, Zoia Carlotta.

76 Studenti della scuola secondaria di secondo grado II grado e i CFP, riportando nell’anno scolastico 2020/2021 una votazione media pari o superiore a 8,5 oppure una votazione pari o superiore a 95/100 all’esame di stato riceveranno una borsa di studio di 200 Euro ciascuno per un totale di 15.200 Euro: Aazam Rahimian Dalyla, Barbon Viola, Barbon Elisa, Battaglia Francesca, Bazzichetto Giulia, Benetton Davide, Benvenuti Ilaria Anna. Bettiol Sara, Bettiol Luca, Biscaro Mattia, Biscaro Giorgia, Biscaro Samuele, Boffo Giorgia, Bonotto Arianna, Bredariol Tommaso Giacomo, Cadona' Eleonora, Campeotto Sara, Cappellotto Andrea, Conte Emma, Conte Alice, Crosato Alice, Da Re Irene, Dal Ben Giulia, De Capitani Luca, Fabris Angela, Falcade Chiara, Fanti Serena, Favero Giada, Ferella Cristian, Furlan Lavinia, Gallina Elisa, Ghirardo Andrea, Giacomin Filippo, Giuliano Simone, Gjeci Samantha, Longo Giulia, Magoga Nicole, Maniscalco Erica, Mantese Pietro, Martin Giulia, Mason Margherita, Mason Giovanni, Michieletto Giorgia, Milani Riccardo, Modolo Matteo, Nardin Irene, Pasquetto Caterina, Piovesan Giovanni, Povegliano Gloria, Prior Eleonora, Pupazic Tatiana, Riboni Giorgia, Rigato Asia, Rizzo Giada, Rus Maria Lucretia, Scandiuzzi, Gioia, Scilla Francesca, Scopelliti Eleonora, Serafin Anna Chiara, Sozza Martina, Tonon Emma, Torresan Samantha, Trevigne Linda, Trevisan Federico, Vallotto Arianna, Vendramin Albertino, Visentin Alice, Zambon Michele Thanu, Zambon Giulia, Zambon Chiara, Zanata Alessia, Zanatta Christian, Zanatta Aurora, Zanatta Teresa, Zanatta Adele, Zocchi Giulia.

6 Borse di studio per laureati assegnati 3.450 Euro totali. Borsa Ivano Pastro: laurea in Ingegneria Meccatronica a Luca Armigliato; laurea in Matematica a Damiano De Gasperi; laurea magistrale in Ingegneria Meccanica a Si one Meneghetti. Borsa Comunica (“Daniele Lele Piovesan”) laurea magistrale in Psicologia sociale, del lavoro e della comunicazione ad Alessandra Bristot. Borsa Amedeo Lovat: laurea magistrale in Lingue per la comunicazione turistica e commerciale a Giada Cecconato. Borsa La Brasseria Veneta: laurea in Economia e Commercio a Elisabetta Giuliato.