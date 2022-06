Si torna a Vittorio Veneto per un altro successo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Tre round alle spalle ed uno ancora da disputare per decretare vincitori e vinti di questa prima edizione del Trofeo Termotecnica Nosella, Memorial Attilio Dal Ben, con l'ultimo appuntamento tenutosi Domenica scorsa in quel di Vittorio Veneto. Tanta la soddisfazione in casa Funny Team, sia per la perfetta riuscita di questo evento ma anche per un nutrito bottino che, a conti fatti, ha portato in dote ben cinque vittorie, quattro secondi posti ed un terzo posto, a conferma della competitività dei propri portabandiera. Alla Pista “Alle Cave”, già teatro dell'apertura della serie, la categoria SB ha visto la firma di John Stella, su Citroen Saxo di Pedemontana Motorsport, davanti a Marco Albiero e la sua Citroen C2 targata Funny Team mentre in SC doppietta per la scuderia di Abano Terme con Stefano Franchetti, su Fiat Tipo, a precedere Daniele Coppiello, su Renault Clio Williams. In S Plus C vittoria in solitaria per il compagno di colori Gabriele Donato, su vettura gemella, mentre in categoria A un altro bis è arrivato dalle Peugeot 205 di Nicola Trolio e del presidente Flavio Zoccarato, a differenza di un podio in B che non ha visto nessun portacolori patavino e che è stata siglata da Alessandro Santin, su Peugeot 106 di Pedemontana Motorsport. Numerosa la categoria C, dieci i classificati con l'alloro indossato da Luca Carlet, su Renault Mégane di Pedemontana Motorsport e con il terzo gradino del podio occupato da “Denny”, al volante di una Peugeot 205 griffata Funny Team, mentre in D2 la vittoria è andata a “Riccio”, su BMW M3, e tra le Rally a Mattia Santin, su Peugeot 106, con i colori Pedemontana Motorsport. Ad interrompere questo dualismo è stato “Bonsaj”, in coppia con Daniela Zanotto, su una Ford Fiesta battente bandiera Angi Motorsport mentre tra le Lady 1 è arrivata la doppietta di Funny Team con Giulia Bonollo prima e con “Elisa S.” seconda, entrambe su Citroen Saxo. Ancora un successo per la compagine di Abano Terme, questa volta in categoria 4x4 per “Frank”, su Lancia Delta, mentre nella Open a primeggiare è stato nuovamente un portacolori di Pedemontana Motorsport, nell'occasione Riccardo Garbin con una Seat Cupra Cup. A completare il quadro della classifica finale è stato Enrico De Martin, il migliore in categoria E con la sua Radical SR4 e capace di regalare l'unico successo di giornata al Team Colonna. “Abbiamo passato il giro di boa di questa prima edizione del nostro trofeo” – racconta Flavio Zoccarato (presidente Funny Team) – “e devo dire che possiamo essere molto soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto. Parlo sia dal lato organizzativo che da quello relativo alla prestazione. Abbiamo un favoloso gruppo di persone che si divide sui due fronti ed è solo grazie a tutti loro che possiamo goderci il nostro trofeo, la nostra creatura. È stata una Domenica incredibilmente torrida, temperature altissime che hanno messo a dura prova i concorrenti ma anche le vetture. Abbiamo portato a casa cinque vittorie, quattro secondi ed un terzo. Dire che è andata bene sembra una banalità ma siamo davvero molto soddisfatti.” Il prossimo appuntamento con il Trofeo Termotecnica Nosella, Memorial Attilio Dal Ben, è previsto per il 25 Settembre al Circuito di Pomposa, in provincia di Ferrara.