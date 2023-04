Day four allo sporting life center del bnl pre-quali internazionali di Roma dalle 16.30

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Day four allo Sporting Life Center di Vacil dove fino al 23 Aprile si terrà la fase regionale dell’Ibi femminile, pre qualificazioni agli internazionali di Roma. Chiuse tutte le iscrizioni, si attende il numero ufficiale delle giocatrici in lizza. Dirige Gabriele Bresolin, supervisione di Mauro Granzotto e risultati in diretta sul sito della Fit live scores. Dopo la pausa pasquale nella giornata di ieri i primi verdetti “pesanti” per il cammino verso il draw successivo che promuoverà le best six di terza categoria. Hanno passato il turno Elisa Maglione passata al Volpago che ha passato il turno ai danni della mestrina Monetti Laura. Gara tirata dal risultato un po’ bugiardo, ma a favore della trevigiana che torna in campo oggi per aprire la sessione del day Four. Alle 16.30 la vedrà giocare forse “all’aperto” contro la Camila Giorgi comasca, Ema Perea. Magari non proprio con lo stesso tenore tecnico, ma le sue movenze e grazie in campo si possono tranquillamente ricondurre alla toscana sebbene in versione non bionda, ma mora. Sempre alle 16.30 la veneziana Carlotta Donaggio contro la patavina U14 Angelina Soltoianu. Tre le gare alle 18 Chiara Girardi-Emma Deanesi; derbyssimo trevigiano sinistra Piave tra Beatrice Bevilacqua e Giulia Zoppas; Virginia Gonzales y Herrera cresciuta tecnicamente al Park ma in forza al Green Garden di Mestre che ha estromesso Sofia Veggiari del Park, anch’essa in programma alle 18 contro Alice Bertazzon tornata alle competizioni con la casacca dell’Eurosporting Tv. E sarà proprio l’istruttrice dell’Eurosporting Laura Spataro, anche lei in ripresa agonistica, che nella serata di ieri ha rifilato due bagel alla sua avversaria e che la vedrà opposta alla patavina Alessia Iannucci. Sarà una bella partita dove entrambe applicano molta fisicità nell’impattare i colpi. Chiude il day four Elisa Borsato altra agonista del Volpago con la beniamina di casa, la quindicenne Maria Margherita Rigato. Quella iniziata allo Sporting Life Center è una tappa importante, che fa convergere tutti i campioni provinciali con i titoli femminili di singolo e doppio, ma in più è un open nazionale. Si potranno ammirare nel main draw, le migliori players italiane che ruotano intorno alle classifiche mondiali con un ranking dai 350/400 e di classifica 2.1-2.2. Oltre alla caccia di una possibilità di entrare nei tabelloni delle “quali” di Roma c’è una gratifica immediata grazie al ricco montepremi che supera i 10.000€. Andrea Camarin inoltre ha già arricchito la kermesse con tantissimi eventi. Players party, finali della manifestazione racchette di classe e tante altre sorprese. “Dev’essere una festa del tennis trevigiano” commenta il Direttore del centro di Vacil. Avere nella Marca un evento del genere è un’occasione che dev’essere festeggiata come si merita. Dal 14 al 16 Aprile a San Marco di Resana Rodeo femminile su erba naturale, per giocatrici fino alla 3^ Categoria. Iscrizioni entro le ore 12 del 12/4. Weekend Rodeo allo Sporting Magi il 15 e 16 Aprile con direzione di Cesare Gabieli, che accetterà le iscrizioni per giocatori di 4^ femminile entro le ore 12 del 13 Aprile. Dal 15 al 30 Aprile a Vedelago Torneo di primavera maschile e femminile fino a giocatori 3.5. Iscrizioni entro le ore 12 del 13/4. Altro open “sentito” sarà quello di Sernaglia dal 22/4 al 14/5 perché il montepremi sarà di ben 4.000 euro dove avranno un rimborso anche i giocatori dagli ottavi di finale. Iscrizioni fino ai 3.5 entro le ore 12 del 20 Aprile.