Il manifatturiero di Marca rimane in tenuta ma il quadro economico rimane negativo

Il barometro è stabile anche se continua a segnare brutto. Questo emerge da un analisi congiunturale sull'andamento del manifatturiero nei primi tre mesi del 2024 in provincia di Treviso. A realizzare la ricerca, pubblicata oggi 27 maggio, è stato l' Ufficio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Treviso e Belluno. «Siamo ancora dentro una fase di rallentamento del ciclo economico, ma con alcuni incoraggianti segnali di attenuazione - commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza - produzione e raccolta ordini, in particolare dai mercati esteri, sono tornati a recuperare terreno, sostenendo la tenuta e il lieve miglioramento del grado di utilizzo degli impianti, e un altrettanto lieve allungamento dei giorni di produzione assicurati dal portafoglio ordini».

L’andamento del manifatturiero trevigiano rispecchia questo quadro. Il confronto su base annua è ancora a sfavore, in particolare per produzione e ordinativi esteri (-2,0% la variazione tendenziale per entrambi questi indicatori). Ma si tratta di una flessione di minore intensità rispetto ai precedenti trimestri. D’intonazione positiva, invece, le variazioni congiunturali, per quasi tutti gli indicatori. La produzione recupera il +1,7% sul trimestre precedente, spingendo il grado di utilizzo degli impianti dal 70,9% al 71,7%. Gli ordinativi dal mercato interno crescono del +1,8%, quelli dai mercati esteri addirittura del +3,9%: con effetto apprezzabile sulla lunghezza del portafoglio ordini che, dopo trimestri di contrazione, torna a salire a 51,5 giorni di produzione assicurata (era a 50,4 giorni lo scorso trimestre).

Solo il fatturato resta sottotono: -0,8% la variazione congiunturale (che diventa del -2,6% per il fatturato estero), +0,9% quella tendenziale (+0,5% per il fatturato estero). Ma si deve tener presente che questo indicatore è tuttora fortemente condizionato dalla dinamica dei prezzi: dopo trimestri di crescita, anche a due cifre, durante i quali le aziende trasferivano sui prezzi i rincari delle materie prime e dei costi energetici, oggi, in fase di contrazione dell’inflazione, sta accadendo un processo (forse non speculare) di aggiustamento dei listini, più accentuato verso l’estero, laddove necessario per non perdere quote di mercato.

Le previsioni per il prossimo trimestre sembrano trasmettere un cauto ottimismo. Per tutti gli indicatori monitorati (produzione, fatturato, ordini) la maggioranza degli imprenditori trevigiani intervistati scommette per situazioni di aumento, con percentuali di giudizi che si posizionano fra il 41% e il 46% degli intervistati. A questa categoria di “ottimisti” si affianca un terzo abbondante degli intervistati che prevede invece stazionarietà: in modo più marcato (37%) per la domanda estera, con tutta evidenza ancora esposta ad una serie di rischi geoeconomici e geopolitici. Non trascurabile quel quinto di imprese del campione che prevede flessione nelle proprie performance (per il fatturato i giudizi di diminuzione interessano il 24% degli intervistati).

In linea con il quadro regionale e trevigiano è l’andamento del manifatturiero bellunese, i cui risultati sono, come di consueto, amplificati dalla ridotta numerosità del campione di imprese intervistate. Il confronto su base annua permane con segno negativo per produzione e raccolta ordini. In particolare, per produzione ed ordini esteri il calo è, rispettivamente, del -4,0% e del -3,7%, ma per entrambi gli indicatori la stima è in lieve miglioramento rispetto al trimestre precedente. Di intensità maggiore è la flessione degli ordini dal mercato interno: del -8,9%, sempre su base tendenziale. Con segno positivo sono invece le variazioni congiunturali. Rispetto al trimestre precedente la produzione sale del +9,4%, mentre il grado di utilizzo degli impianti continua ad oscillare posizionandosi nel primo scorcio d’anno poco al di sotto del 70%.

La raccolta ordini dal mercato interno cresce del +5,9% e, dopo tre trimestri, tornano in positivo anche gli ordinativi dall’estero (+6,7%), contribuendo all’allungamento dell’orizzonte temporale del portafoglio ordini che sale a 56,5 giorni di produzione assicurata, dai 55,5 del trimestre precedente. Una dinamica a parte si osserva per il fatturato, il cui andamento, su base tendenziale (+0,9%) e congiunturale (-0,5%), fa propendere per una convergenza verso la stabilità. Anche per Belluno, come osservato per Treviso, questi dati si collegano presumibilmente alla normalizzazione dei costi di produzione e, di conseguenza, ad un allineamento dei listini per mantenere la competitività nei mercati.

Le previsioni degli imprenditori bellunesi per il secondo trimestre sono improntate al cauto ottimismo, sebbene rispetto a Treviso i saldi tra giudizi positivi e negativi siano più esili. Per quanto riguarda i livelli di produzione e fatturato, prevalgono i giudizi di stazionarietà (40% degli intervistati), cui si aggiunge un 36%-37% che ne ipotizza un aumento. I pessimisti, come per Treviso, restano a circa 1/5 degli intervistati.

«Restiamo pur sempre dentro un quadro di congiuntura debole – aggiunge Pozza - condizionato dai ben noti scenari internazionali e da settori che oggi pagano di più l’inflazione strisciante, il calo del potere d’acquisto delle famiglie, l’incertezza negli investimenti, come anche l’esaurimento di fasi fin troppo effervescenti immediatamente dopo la pandemia. Fra tutti, il legno-arredo è un settore che sembra non partecipare ancora al recupero congiunturale, con tutti i suoi indicatori (non solo produzione, ma anche ordinativi) ancora in negativo. Ma anche il “sistema moda” presenta indicatori prossimi alla stazionarietà, con l’eccezione dell’occhialeria che conferma il suo trend positivo».

«Interpreto come segnale positivo – continua il presidente della Camera di Commercio di Treviso e Belluno - anche la ripartenza dell’industria dei metalli e della gomma plastica, dopo trimestri di sofferenza: settori che, in quanto fornitori di input, sono anche termometro di una possibile ripartenza delle altre filiere. Le previsioni per il secondo trimestre dell’anno sono improntate a cauto ottimismo».

«Però - conclude Pozza - non bisogna sottovalutare i rischi che ancora permangono a livello geopolitico; così come sarà fondamentale che la BCE trovi il giusto ritmo per la rimodulazione dei tassi d’interesse, prima di deprimere troppo questi segnali deboli di ripartenza che, parlando con le imprese, fanno fatica a proiettarsi su orizzonti temporali lunghi, inibendo strategie di investimento più strutturate».