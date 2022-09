Abaco e Ca' Foscari: analytics a supporto delle decisioni aziendali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Grazie ad una tesi sperimentale a completamento del percorso di laurea magistrale in International Management dell'Università Ca' Foscari Venezia, Abaco Spa di Montebelluna (TV) ha avviato una proficua collaborazione con Marco Tolotti, professore associato presso il Dipartimento di Management dell'ateneo veneziano. Per quattro mesi Abaco ha accolto in azienda Chiara Bido, una studentessa prossima alla laurea, che ha realizzato uno studio approfondito su Abaco, con un focus nella divisione Mobility, che si occupa di piani della sosta e di mobilità in un centinaio di città italiane. Il titolo della tesi era "The use of analytics as a tool of Decision Support System", ovvero "L'uso degli analytics come strumento di supporto al sistema decisionale". “Collaborare con Abaco a questo progetto sull’utilizzo degli analytics a supporto delle decisioni aziendali – ha commentato il prof. Marco Tolotti di Ca’ Foscari - è stato molto interessante. Le tecnologie attuali offrono infatti la possibilità di raccogliere, immagazzinare e analizzare grandi moli di dati, ma è importante saperli utilizzare in modo corretto e organico, per trarne informazioni utili. Credo che la collaborazione tra aziende private, enti pubblici e università sia fondamentale per far crescere le conoscenze e le competenze degli operatori economici in questo ambito, in modo da favorire lo sviluppo del nostro territorio”.

"Siamo particolarmente felici di questa esperienza, poiché reputiamo assolutamente necessario il confronto diretto del mondo dell'impresa con quello universitario" – hanno spiegato dal quartier generale di Abaco Mobility, a Montebelluna (TV). "I processi di scambio e osmosi fra il settore economico e quello dello studio e della ricerca applicata, sono infatti essenziali per una crescita e uno sviluppo reciproci. Alla neolaureata, Chiara Bido, che ha concluso il suo percorso di laurea magistrale con il massimo dei voti, facciamo le nostre migliori congratulazioni. Il lavoro da lei svolto, ha già portato alla luce alcuni aspetti che potrebbero esserci d'aiuto nelle scelte strategiche aziendali". In sostanza Abaco Mobility, occupandosi di parcheggi a pagamento, progetti per la sosta e la mobilità in un centinaio di città italiane, dispone di una grande mole di dati su traffico, occupazione delle strisce blu, incassi nelle singole località, modalità di pagamento predilette dall'utenza, fasce orarie o giornate di maggiore flusso. Tutti questi dati possono essere estratti, aggregati, analizzati e interpretati, trovando soluzioni di efficientamento e miglioramento. La tesi di laurea in International Management di Ca' Foscari aveva proprio questo obiettivo: implementare un modello di Business Intelligence, capace di interpretare i dati, per facilitare il management aziendale nelle scelte più opportune da adottare, tenendo innanzitutto conto delle esigenze della Pubblica amministrazione, che in questo contesto svolge il ruolo di committente.