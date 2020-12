"Accademia creativi Montebelluna" per il rilancio del distretto dello Sportsystem

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Le parole chiave sono digitalizzazione, tecnologie 3D e 4D, sostenibilità, ma anche contaminazione, networking, open innovation. A Montebelluna da qualche settimana si è costituito un nuovo gruppo di lavoro all'interno del distretto dello Sportsystem, denominato Accademia Creativi Montebelluna, che lavora a supporto della Fondazione del Museo dello Scarpone - dove ha sede - e che opera in sinergia con l'associazione CombinAzioni. "L'Accademia Creativi Montebelluna riunisce designer, modellisti e progettisti del settore della calzatura e degli articoli sportivi - spiega Armando Cietto, presidente del neonato gruppo - ad oggi siamo quindici soci aderenti. L'Accademia persegue un obiettivo ambizioso che è quello di stimolare attività culturali e sociali all'interno del nostro distretto, incentivando iniziative promozionali, di alta formazione, di ricerca e sviluppo, sostenendo, innovando e valorizzando il settore dello Sportsystem". Andrea Agostinetti, segretario della neonata Accademia Creativi Montebelluna, aggiunge: "Abbiamo la fortuna di operare in un'area come quella Montebellunese che è una punta di diamante per il nostro settore, qui da noi ci sono gli uffici stile di molti dei maggiori marchi mondiali della calzatura sportiva. Dobbiamo assolutamente trasferire l’immenso patrimonio di conoscenze e know-how alle nuove generazioni, attirando talenti in grado di continuare il percorso di sviluppo e crescita del settore, che oggi passa necessariamente attraverso la digitalizzazione, la sostenibilità, l’innovazione tecnologica. Come logo per l'Accademia abbiamo scelto un ponte, che rappresenta il nostro desiderio di connettere il passato al futuro, i giovani con le imprese, il local con il global". Nel 2021 le prime attività già nel calendario dell'Accademia Creativi sono dei webinar formativi di aggiornamento dove si tratteranno temi tecnici quali ad esempio la stampa e la scansione in 3D e 4D, digitalizzazione e sostenibilità applicate alla calzatura e agli articoli sportivi, risparmio energetico ed appuntamenti di natura più manageriale, dove si rifletterà di metodologie operative, di contaminazione fra settori, di capacità di fare rete tra attori del distretto, nel nome dell'open innovation, cercando di favorire processi di coevoluzione e collaborazione, che portano vantaggio a tutta la comunità economica. Molta attenzione l'Accademia la rivolgerà alla formazione, per tramandare il know-how e contemporaneamente trasmettere le conoscenze cruciali per l’industria che verrà. Verranno organizzati corsi di formazione specialistica per creare le figure professionali necessarie a mantenere vivo e attivo l'indotto nel territorio, proiettandolo nel futuro. A tal proposito saranno proposti corsi di design, modelleria, tecnologia dei materiali, digitalizzazione, sostenibilità. Infine, l'Accademia Creativi sarà impegnata in attività di promozione, per rinforzare l'identità del distretto, adottando un linguaggio e un'immagine moderna, oltre a favorire processi di innovazione, cercando di captare i trend del mercato e le nuove tecnologie, per poi condividerli in incontri tematici.

Il DISTRETTO dello SPORTSYSTEM di Montebelluna in breve Il distretto della calzatura tecnica ed articoli sportivi (Sportsystem) di Asolo e Montebelluna comprende 16 comuni del Trevigiano, circa 350 imprese (sia artigianali che industriali), nelle quali sono impiegati quasi 5mila addetti, per un fatturato totale di 2.761 milioni di euro (dati 2017). Lo Sportsystem detiene molti primati. Qui si producono il 65% della produzione mondiale degli scarponi da sci, l'80% degli scarponi da motociclismo e il 25% dei pattini in linea. Il distretto ha una forte vocazione all'export; i principali mercati di destinazione sono Francia (17,3% delle vendite), Germania (13,9%), Stati Uniti (7,5%) e Spagna (7%).