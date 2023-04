A Treviso viaggiare diventa un'esperienza esclusiva e indimenticabile

Viaggiare è sinonimo di divertimento, scoperta e relax.

Non sempre però è facile riuscire ad organizzarsi da soli o come lo si desidera.

I dettagli a cui pensare per la buona riuscita della vacanza sono davvero tanti e dipendono non solo dalla destinazione scelta, ma anche dalla sua pianificazione. Affidarsi all’aiuto dei professionisti rende tutto più semplice: grazie alla consulenza specializzata è possibile scegliere quello che più fa al caso nostro, optando per soluzioni su misura dal punto di vista logistico, economico ed esperienziale.

Vertours è l'agenzia di viaggi per te

Nata a Verona nel 1949, Vertours è l'agenzia di viaggi che fa per voi: grande esperienza e professionalità, l’ideale per chi gira il mondo e vuole farlo in tutta sicurezza, sotto ogni profilo. Ovunque vogliate trascorrere la vostra vacanza, vivere un evento indimenticabile, visitare una città d'arte in Italia o raggiungere la meta dei vostri affari, Vertours è sempre al vostro fianco con un team esperto e affidabile che conosce perfettamente le esigenze e le aspettative di chi viaggia puntando su servizi esclusivi, dalle migliori strutture alberghiere ai tour operator più affidabili, dalle soluzioni personalizzate alle tecnologie più avanzate.

Da tre generazioni nel settore viaggi, l’agenzia Vertours della famiglia Filippini è infatti punto di riferimento specializzato per clienti italiani ed esteri per viaggi e vacanze, incoming, business travel ed eventi, e oggi continua a evolversi con l’apertura di due nuove sedi a Treviso e Conegliano, rivolte rispettivamente ai viaggi su misura e al business travel.

La nuova sede di Treviso per viaggi su misura

Vertours ha deciso di espandersi anche a Treviso con una formula esclusiva, capace di soddisfare la clientela più esigente e sognatrice.

La nuova sede, in via Barberia 31, nel cuore della città, è caratterizzata da un ambiente caldo e accogliente, al piano alto e con soffitti a trave, dove si riceve su appuntamento, a garanzia della massima riservatezza, per dedicare all’aspetto consulenziale tutta l’attenzione e la cura necessari.

A disposizione dei clienti un know-how consolidato e la professionalità di Cristina Zetti, che consentono di offrire soggiorni personalizzati ed esperienze autentiche.

Business travel: la nuova sede di Conegliano

L’agenzia ha aperto una nuova sede anche a Conegliano, in provincia di Treviso, con un ufficio rivolto principalmente alle aziende e al business travel. Assistenza puntuale e rigorosa, impiego della tecnologia più moderna per integrare i processi di gestione del travel, affidabilità, ricerca delle migliori soluzioni a prezzi competitivi sono i cardini del servizio. La sede, in via G. Verdi 43, è aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.30 con un servizio di assistenza fuori orario attivo 24 ore per i clienti in viaggio.

Competenza consolidata che trasforma il viaggio in piacere

“Abbiamo colto un’opportunità e abbiamo incontrato professionisti competenti e appassionati con cui portare avanti, con convinzione ed entusiasmo, questi nuovi progetti" dichiara Matteo Pellizzari, che insieme ai cugini Paolo e Pietro rappresentano la terza generazione di Vertours, che ha all’attivo quattro divisioni e 40 dipendenti.

“La richiesta in questo momento è in forte crescita e il desiderio di viaggiare è espresso da tutte le fasce di mercato. Sono sempre di più le persone che hanno riscoperto il valore dell’agenzia e che si affidano a noi per l’organizzazione e la gestione complessiva con maggiore consapevolezza - prosegue Pietro Filippini - Il viaggio non è solo la destinazione, per costruirlo a regola d’arte le persone chiedono di essere consigliate e trovano nell’agenzia specializzata un appoggio autorevole e rassicurante. L’ascolto, la consulenza e la professionalità garantiscono il valore aggiunto. Gli esperti non solo sono in grado di individuare le migliori proposte sul mercato, ma sanno anche reperire informazioni con prontezza, affrontare eventuali imprevisti e rendere il viaggio un’esperienza di piacere, da vivere con la massima serenità”.



