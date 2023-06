Agricoltura: Gruppo Spazio di Trevignano, bilancio 2022 in forte crescita

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Comunicato Stampa L’assemblea ordinaria dei soci della cooperativa agricola Spazio di Trevignano, riunitasi il 29 maggio scorso nella sede centrale del gruppo, ha approvato all’unanimità il bilancio d’esercizio 2022, che registra numeri straordinari, in fortissima crescita. Il Gruppo Spazio - operativo da 60 anni nella distribuzione di mezzi tecnici, servizi per l'agricoltura e carburanti – nel 2022 ha registrato un valore della produzione che supera i 73 milioni di euro (nel 2021 erano 50 milioni), ristorni ai soci per oltre 500 mila euro ed un utile ante imposte di 1 milione e 79 mila euro. Attualmente i soci sono oltre 200, i dipendenti una sessantina, in prevalenza tecnici specializzati. Dopo i saluti di rito e la relazione del vicepresidente della cooperativa Spazio, Silvano Duregon, sull'attuale congiuntura agricolo-economica, all’assemblea è intervenuto il presidente Andrea Capuzzo, il quale ha analizzato i dati di bilancio. “L’attività svolta da Spazio nel 2022, con un aumento percentuale del fatturato di oltre il 45% sul 2021, - ha spiegato Capuzzo - deriva in parte dall'aumento straordinario delle quotazioni dei beni venduti, ma anche e soprattutto da un incremento delle quantità distribuite da Spazio, in special modo carburanti, combustibili solidi, fitosanitari e alimenti zootecnici. Archiviato uno splendido 2022, il 2023 si presenta per la nostra organizzazione come un anno di "consolidamento", data la congiuntura di alti tassi bancari e prezzi in calo, rispetto agli eccessi del 2022. Un ringraziamento particolare va quindi alla clientela e ai soci stessi che vedono in Spazio un fornitore strategico e, naturalmente, grazie ai nostri collaboratori per l'intensa attività svolta, che ha permesso risultati così significativi”. Nella relazione tecnica di esercizio, il direttore del Gruppo Spazio, Francesco Florian, ha ricordato le due acquisizioni avvenute nel 2022 (Vanin Carburanti di Quinto di Treviso e Merotto Combustibili di Vidor), nonché l'entrata in funzione dei punti vendita di Castions di Zoppola (PN) e di Motta di Livenza (TV). “Questi nuovi siti logistici di Spazio vanno ad aggiungersi a quelli già in funzione a Trevignano, Vidor, Altivole e Vazzola, oltre ai 27 magazzini nostri associati operativi nelle province di Vicenza, Treviso, Venezia, Padova e Belluno”. All’assemblea dei soci di Spazio, dopo la presentazione del bilancio e la lettura delle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, che hanno certificato la qualità del bilancio, si è aperta la discussione tra i presenti con l'intervento di alcuni soci che hanno riconosciuto la validità del servizio distributivo e di assistenza tecnica, svolto in un periodo così soggetto ad aumenti speculativi sui mezzi di produzione. I soci presenti hanno infine espresso la volontà di destinare i ristorni ad aumento del capitale sociale, che - assieme alla destinazione dell'utile a riserva e al prestito sociale in essere (che ha superato i 2 milioni di euro di consistenza), - rappresentano le basi della solidità patrimoniale e finanziaria della cooperativa agricola Spazio di Trevignano.