Export online, le agenzie di UNA incontrano le opportunità di Alibaba

Agenzie di comunicazione alle prese con nuovi strumenti per supportare l’export online delle PMI. Si è tenuta ieri sera a Montebelluna la presentazione del Partner Program di Alibaba.com, marketplace B2B parte del Gruppo Alibaba, dedicato alle agenzie di comunicazione del Triveneto associate UNA – Agenzie della Comunicazione Unite. Un tour, quello del colosso mondiale del commercio B2B, che sta coinvolgendo tutto il territorio nazionale e che ieri ha fatto tappa proprio allo spazio di coworking Infinity Area. Tramite Alibaba le imprese possono connettersi a fornitori e clienti in tutto il mondo. Una piattaforma quindi che incentiva l’incontro tra domanda e offerta e facilita attraverso un percorso di formazione, dedicato alle agenzie, partner strategici nei percorsi di crescita delle imprese, la capacità di accendere nuove opportunità oltre confine.

Tema caldo quello dell'export online. Secondo alcuni dati del Politecnico di Milano, l’export online B2B è responsabile del 28,3% di tutto l'export in Italia. Un ambito in espansione che vale 146 miliardi di euro, con un aumento del +15% rispetto al 2020, e che si impone sull’export online nel mercato B2C (azienda-consumatore) il quale si aggira intorno ai 15,5 miliardi.

«Conoscere le nuove prospettive del commercio in questo momento storico è fondamentale. Ci troviamo di fronte a mercati che cambiano rapidamente e che, nonostante molti ostacoli, possono offrirci anche nuove occasioni per incentivare lo sviluppo del business - ha dichiarato Federico Frasson, Responsabile della Consulta Territoriale Triveneto di UNA e titolare dell’agenzia Fkdesign di Castelfranco Veneto - Penso al nostro territorio, quello del Triveneto, e in particolare quella Marca Trevigiana, ricco di PMI con prodotti e servizi unici, di grande valore che ci invidiano in tutto il mondo. Far leva su canali innovativi che possano collegare anche le piccole imprese con il commercio globale è un'opportunità imperdibile».

«Essere parte di un’associazione di categoria come UNA – continua Frasson – ci permette di entrare in contatto con opportunità esclusive di aggiornamento e formazione in termini di tecnologie, canali e strumenti innovativi».