Alla notte degli Oscar si brinda con le bottiglie di Bottega-Coppola

Anche quest’anno alla notte degli Oscar, Francis Ford Coppola ha scelto Bottega per realizzare le bottiglie che innaffiano la serata. Una abbinata unica e una cerimonia straordinaria dove il meglio del cinema italiano è accompagnato da cibi e vini in un contesto glamour dove le bottiglie dorate e specchiate di Bottega brillano come in un sogno. Bottiglie di Cabernet Sauvignon e Chardonnay prodotte appositamente per la serata, in quantità limitatissima, cui seguiranno altre vendute on line negli Stati Uniti e di cui, una parte del ricavato, verrà devoluto al sostentamento dei profughi dell’Ucraina. Le bottiglie vengono realizzate con una tripla verniciatura ad acqua (quindi senza solventi chimici come 10 anni fa), fatta in Italia che vuole far distinguere con la propria unicità insieme ai grandi vini californiani prodotti (Chardonnay e Cabernet Sauvignon d’annata storica) dalla Coppola winery. Sono stati realizzati anche speciali calici dorati, rigorosamente “green” anche questi per celebrare i momenti unici della nostra vita. Il sodalizio tra Sandro Bottega e Francic Ford Coppola è ormai trentennale, un’amicizia che ho portato, tra l’altro, a questa collaborazione per la notte degli Oscar. Le bottiglie “The Family Coppola 94rd Awards” portano cos’ oltreoceano, almeno sul piano estetico, un pizzico di quel patrimonio artistico che da sempre ci riconoscono nel mondo. Bottega si eleva dunque in rappresentanza della nostra cultura artigiana rivolgendo agli Oscar un importante contributo.