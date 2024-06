Serramenti Brombal acquisisce Impronta: patto tra le due eccellenze della Marca

Un’operazione di sinergia tutta veneta, che vede due realtà industriali simbolo della provincia di Treviso unirsi in una joint venture per completare la gamma di prodotti offerti ed essere ancor più competitive nei mercati nazionali e internazionali: la Brombal Luxury Metal Windows and Doors di Altivole, leader nel mercato dei serramenti di lusso in acciaio e in metalli pregiati, ha acquisito il 62% di Impronta, storica azienda di Breda di Piave e punto di riferimento per i serramenti in legno e alluminio di alta gamma.

L’accordo: contenuti e orizzonti

L’operazione rientra nei piani strategici delle due aziende trevigiane. Brombal, che da sempre punta a offrire ai suoi clienti del mercato residenziale e commerciale di lusso il massimo della qualità in termini di materiali impiegati, cura nella realizzazione e attenzione ai dettagli, ha individuato in Impronta il partner ideale per ampliare la sua gamma di prodotti con infissi e serramenti in legno, anche attraverso le nuove collezioni minimal, e di alluminio, di cui l’azienda di Breda di Piave è leader in termini di qualità. Viceversa, Impronta, forte di un mercato molto consolidato a livello nazionale, collaborando con alcuni fra i più importanti studi di progettazione e imprese di costruzioni, ha trovato nella struttura commerciale estera di Brombal la possibilità di allargare il mercato oltre i confini, puntando in particolare agli Stati Uniti dove l’azienda di Altivole gode da anni di un posizionamento in continua ascesa.

Con una rete di vendita presente su quattro continenti, grazie alle filiali presenti negli Usa, nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda e India, Brombal lavora, infatti, con i più importanti architetti e costruttori al mondo su progetti all’avanguardia e spesso pioneristici. Mentre Impronta continuerà la sua attività nel mercato nazionale sotto la guida di un management interamente confermato alla direzione e rappresentato dei tre soci: Tiziano Ruffoni, che ricopre il ruolo di presidente; Duilio Zanin, direttore tecnico; e Gianni Rigato, direttore commerciale, questi ultimi fondatori dell’azienda.

Le dichiarazioni di Brombal e Ruffoni

Dichiara Pierpaolo Brombal, amministratore delegato di Brombal Group: «Da diversi anni eravamo alla ricerca di un partner per ampliare la nostra offerta con prodotti in legno: abbiamo cercato il miglior produttore italiano e, una volta incontrata la realtà di Impronta, non abbiamo avuto dubbi nell’intraprendere la trattativa che ha portato a questo nuovo assetto in cui entriamo per creare sinergia fattiva tra le nostre due realtà industriali».

Tiziano Ruffoni, presidente di Impronta, sottolinea: «Con l’ingresso della compagine Brombal nasce un asse strategico che permetterà alla nostra azienda di poter lavorare con molti paesi esteri, aprendosi a nuovi spazi di mercato, ma mantenendo, allo stesso tempo, la propria presenza e identità sul piano locale nonché quegli standard di qualità che ci hanno permesso di diventare un punto di riferimento del mercato nazionale».

Il company profile

Serramenti Brombal Srl, fondata nel 1970 ad Altivole da Pietro Brombal, è leader internazionale nel mercato dei serramenti di lusso. Presente in vari continenti grazie alle filiali presenti negli Stati Uniti, Australia, Nuova Zelanda, India e Regno Unito, collabora con i maggiori architetti e progettisti mondiali su progetti di altissimo livello qualitativo, unendo la creatività e la passione del made in Italy con l’artigianalità e la capacità manifatturiera tipica del Nordest. A oggi, Brombal può contare su un organico di oltre 110 tra dipendenti e collaboratori che hanno contribuito a raggiungere un fatturato di 24 milioni di euro nel 2023. Serramenti Brombal fa parte di Brombal Group, nato nel 2023 per unire e creare sinergie tra le eccellenze venete nel mondo del serramento; il gruppo possiede anche il 70% di Zanatta Vetro S.r.l. (operazione conclusa lo scorso anno) e, adesso, il 62% di Impronta S.r.l.

Impronta è un’azienda dall’anima artindustriale specializzata nella produzione di serramenti di design in legno, legno-alluminio e alluminio, nata dallo spirito imprenditoriale e dall’unione di storie e talenti di un gruppo di artigiani nella città di Treviso ed evolutasi negli ultimi anni con nuovi asset e progettualità. Una realtà con più di 50 anni di storia che è cresciuta costantemente nel tempo e che nel 2023 ha raggiunto un fatturato di oltre 13 milioni di euro, grazie all’impegno e alla passione di un team che attualmente conta più di 70 persone impegnate in tre stabilimenti da 8 mila metri quadri complessivi, cui si aggiungono gli atelier di Treviso e di Lonato del Garda (Brescia).