Paola Carron eletta nuova Presidente di Ance Treviso

Paola Carron (Carron Cav. Angelo Costruzioni S.p.A. di San Zenone degli Ezzelini) è la nuova Presidente di Ance Treviso – sezione autonoma di Assindustria Venetocentro - dopo l’elezione nel corso della riunione del Consiglio direttivo alla Scuola Edile di Treviso. Paola Carron subentra a Fiorenzo Corazza che ha concluso il suo mandato quadriennale alla guida dei costruttori edili di Treviso.

«L’industria delle costruzioni – dichiara la Presidente Carron – vive il momento di difficoltà del Paese e le ripercussioni dell’impatto economico della pandemia. Al tempo stesso, vi sono anche grandi potenzialità: Il superbonus fiscale per la riqualificazione del patrimonio edilizio rivolto alle famiglie; l’avviamento di importanti progetti infrastrutturali legati ai finanziamenti del recovery fund, per ammodernare la rete delle infrastrutture del Paese. Questi interventi sono fondamentali e in grado di rilanciare il lavoro e di portare risorse per la ripartenza. Purtroppo però continuiamo a confrontarci con un sistema burocratico e normativo che rallenta, se non addirittura compromette, queste opportunità, soprattutto per gli interventi infrastrutturali quanto mai necessari e urgenti per creare sviluppo. E’ un problema che da tempo denunciamo e sul quale, ora più che mai, è necessario intervenire concretamente».

Nel corso del Consiglio di Ance Treviso sono stati nominati anche i due Vicepresidenti: Silvano Armellin (Armellin Costruzioni S.p.A. di Conegliano) e Paolo Comarella (Comarella Costruzioni S.r.l. di Valdobbiadene). Tesoriere è Giovanni Marcon (Costruzioni Edili Marcon Vittorio S.r.l. di Quinto di Treviso). La Presidente Carron con i Vicepresidenti, il Tesoriere e con Claudio Piasentin (Piasentin Costruzioni S.r.l. di Vittorio Veneto) sono i rappresentanti della sezione Ance nel Consiglio Generale di Assindustria Venetocentro.