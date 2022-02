A Treviso apre il nuovo coffee living di Manuel caffè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sorpresa. Apre il nuovo Coffee Living di Manuel Caffè. Lo spazio è curato nei dettagli, impossibile non innamorarsi del bancone dove si potrà degustare la punta di diamante della produzione artigianale dell’azienda Manuel Caffè che propone un’ampia varietà di caffè e miscele personalizzate di alta qualità, frutto di un percorso di selezione e perfetta tostatura, che andranno ad arricchire la variegata proposta del locale. La coffee experience qui è garantita grazie all’esperienza dell’azienda coneglianese già attiva nel settore da oltre 50 anni. Al Coffee Living il caffè si accompagna alle eccellenze italiane e ai sapori che celebrano la gioia dello stare insieme, dalla prima colazione con dolci super golosi, al pranzo veloce con menu “gourmet” che combinano tradizione a creatività, al classico aperitivo con le più attuali tendenze, che garantiscono freschezza e qualità in ogni creazione. I prodotti selezionati sono da filiera certificata e la pasticceria si ispira alla creatività degli ingredienti, riscrivendo così nuovi orizzonti di gusto. Il nuovo Coffee Living trae ispirazione dai valori aziendali di tradizione e innovazione. La caffetteria si distingue per gli armoniosi e inusuali contrasti generati dall’incontro tra i dettagli e il valore della tradizione locale, attingendo ai colori e ai profumi che caratterizzano il prodotto caffè, per garantire una perfetta esperienza sensoriale.

"Abbiamo preferito toni caldi che contraddistinguono anche il nostro brand, puntando sull’accoglienza", ha spiegato Cristina De Giusti, Ad dell’azienda coneglianese. – “vorremmo diventasse una piccola oasi di relax, dove stare bene. La nostra sfida è quella di accogliere la tradizione, rafforzando la proposta di prodotti naturali e sostenibili”. Al Coffee Living trova posto anche lo shopping. Qui si possono acquistare le svariate miscele e le monorigini, da portare a casa in grani o macinate, oltre ad una ricca selezione di tè e tisane, cioccolate e altri prodotti Manuel Caffè. Per l’apertura del locale è stato curato tutto nei dettagli, anche il personale è stato formato direttamente dalla Sapere Coffee Academy, la prestigiosa scuola di formazione aziendale, per garantire un alto livello di professionalità e conoscenza nel miglior utilizzo delle miscele e dei prodotti disponibili. Cosa si può mangiare o bere al Coffee Living La prima colazione include specialità di pasticceria dolce e salata, mentre piatti leggeri sono disponibili a pranzo. Il menù è completato da una ricca proposta di tè e selezioni di infusi come il tè nero e il tè verde, mentre un omaggio particolare è rivolto alla cultura del caffè con una scelta di miscele speciali, da gustare sotto forma di espresso al bar o, con un ritmo più rilassato, nell’accogliente spazio salotto del locale. Mille modi e proposte, dal caffè filtro al caffè moka al caffè filtrato a gravità che rende la bevanda molto delicata e aromatica, al french press un caffè estratto a immersione, per una bevanda più corposa e più densa. Mai come oggi il caffè va a braccetto con il cibo che ha assunto un ruolo centrale per andare oltre il “semplice” momento del consumo, diventando protagonista anche di veri e propri stili e filosofie di vita e proposto come protagonista di un’esperienza esclusiva, che esalta tutto ciò che è naturale, non artefatto, salutare e green.

La storia di Manuel Caffè Negli anni ‘50 Giuseppe De Giusti muove i primi passi nel mondo del caffè, spinto dalla sua passione incomincia a fare selezione, a riconoscere il grado di tostatura e i profumi. Con i primi successi nel 1975 assieme alla moglie Bruna apre un laboratorio artigianale che chiama Manuel Caffè e prende il nome della loro primogenita. Si specializzano, sperimentano, creano nuove miscele e il percorso sempre in salita lo fa diventare in pochi anni un riferimento del settore, grazie alla perfetta combinazione tra ricerca, attenzione al dettaglio. Nel 1990 i tre figli Emanuela, Mauro e Cristina, che in mezzo al caffè ci sono nati, prendono le redini dell’azienda, con una nuova evoluzione aprendo ai mercati esteri. E la storia continua.. Orari di apertura Dal martedì alla domenica giorni dalle h 7,00 alle h 13,00. Coffee Living Conegliano, via Giacomo Marcatelli, 6, 31015 Conegliano TV www.manuel.it