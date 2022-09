Bruno-Euronics apre a Treviso un nuovo punto vendita, nel parco commerciale Canova

E' stato inaugurato il nuovo punto vendita di Bruno S.p.A, società italiana leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica - socia del Gruppo Euronics - che ha scelto la città di Treviso per il suo quinto store in Veneto, il 35esimo della sua rete di punti vendita a livello nazionale.

Il taglio del nastro è avvenuto il 31 agosto alle 9.30 congiuntamente a quello del nuovo supermercato Alì, la nota catena di supermercati padovana con cui il retailer ha siglato una partnership.

Il nuovo negozio si trova all’interno del parco commerciale “Canova” ubicato di fronte all’aeroporto. Il polo sviluppato da Alì S.p.A. ha visto un’importante riqualificazione dell’ex area Marazzano con il duplice obiettivo di rendere attrattiva la zona garantendo allo stesso tempo la riduzione dell’impatto ambientale della struttura con interventi eco-sostenibili mirati.

Anche il punto vendita di Bruno-Euronics è stato studiato per ridurre al massimo il consumo energetico grazie sia ad ampie vetrate a tutta altezza che sfruttano al massimo la luce naturale - una soluzione che garantisce anche una piena visibilità del negozio con grande impatto visivo – sia a un sistema di monitoraggio dell’impianto illuminotecnico che regola automaticamente l’intensità luminosa interna in funzione di quella esterna.

Il layout e il design del nuovo store di Treviso, che si sviluppa su una superficie di 2.000 mq, sono stati studiati anche per offrire una experience in linea con le tante novità tecnologiche in vendita, ma anche per facilitare il percorso di visita e la prova dei prodotti esposti in modalità touch. La presenza del “Digital Store” all’interno del punto vendita permette di consultare e scegliere ulteriori modelli e brand da un vasto catalogo online. In ottica omnicanale sono previsti i servizi di acquisto online - sia sul sito che via WhatsApp – e ritiro in negozio.

L’impronta “smart” del nuovo negozio è amplificata dalla presenza di etichette elettroniche che permetteranno una comunicazione sempre aggiornata e puntuale alla clientela e una gestione più efficiente e tempestiva delle informazioni grazie alla possibilità di modificare i dati in tempo reale, oltre a eliminare la stampa cartacea dei cartellini con benefici anche per l’ambiente.

In occasione dell’apertura sono stati assunti 20 nuovi addetti alla vendita per offrire alla clientela sin da subito un servizio attento e professionale, da sempre elemento distintivo e fattore del successo della società Bruno S.p.A.

Ulteriore punto di forza della location trevigiana di Bruno-Euronics saranno i servizi, fra cui va segnalato l’esclusivo “Perfect Vision” che rende perfetta l’immagine della nuova tv con colori più vivi, un migliore contrasto e grande definizione e profondità dei particolari, per un’esperienza di visione veramente unica, e l’innovativo “Fix to Fix Mobility”, che offrirà assistenza e riparazioni altamente professionali di monopattini elettrici in uno spazio appositamente dedicato all’interno dello store.

“Siamo molto orgogliosi di aprire un nuovo store a Treviso - che si inserisce nel piano di sviluppo in Veneto - in un progetto di riqualificazione urbana e di sostenibilità ambientale sostenuto dal Gruppo Alì. Scelta che conferma il nostro impegno nello sviluppo di un business responsabile ed ecosostenibile, che pone un’attenzione particolare al miglioramento dei contesti in cui operiamo e all’ascolto delle esigenze delle persone” ha commentato Claudia Andronico Co-Amministratrice Delegata di Bruno Spa che prosegue: “Mettere il cliente al centro in Bruno S.p.A, non è uno slogan, ma un percorso costante e concreto che da oltre 85 anni ci caratterizza e che ha l’obiettivo di soddisfare le migliaia di consumatori che ogni anno ci scelgono per i loro acquisti. Siamo certi che la partnership con una realtà riconosciuta per la sua vicinanza al territorio e alle sue comunità, qual è il Gruppo Alì, ci aiuterà a conquistare la fiducia dei trevigiani e a costruire con loro una relazione duratura e solida”.

Diego Crisafulli, Co-Amministratore Delegato della società ha aggiunto: “Come il Gruppo Alì, Noi di Bruno abbiamo sempre creduto nell’importanza di fornire ai clienti un servizio empatico e professionale. Investiamo importanti risorse nella formazione dei nostri collaboratori affinché possano attraverso la loro consulenza offrire ai clienti la soluzione più adatta alle loro esigenze, assistendoli anche dopo l’acquisto. Questa impronta fortemente votata al servizio è uno dei pilastri fondanti della nostra azienda che da tre generazioni viene riconosciuta come un player di riferimento nel mercato dell’elettronica di consumo”.

L’inaugurazione del nuovo store sarà supportata da una campagna promozionale dedicata che sarà amplificata attraverso volantini, affissioni, comunicazione digital e newsletter. A livello territoriale è prevista una campagna di field marketing con la distribuzione di coupon e gadget e l’attivazione di carte fedeltà.

Bruno Euronics

Con l’apertura di Treviso la società di origine catanese Bruno conta in totale 35 punti vendita diretti, di cui 24 in Sicilia e 11 al di fuori dell’Isola con location in Calabria, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia e Lombardia e 22 punti vendita affiliati. L’azienda Bruno, fondata nel 1936, nel 2021 ha espresso un fatturato di 400 milioni di euro (Iva esclusa), giro d’affari che la pone al vertice tra le realtà imprenditoriali di elettronica di consumo a proprietà totalmente italiana, oltre che tra i principali player del canale dell'elettronica di consumo. Euronics è il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica con un fatturato nel 2021 di 2,3 miliardi di euro.