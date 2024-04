A maggio eventi in città di promozione e valorizzazione del lavoro artigiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Per il terzo anno consecutivo, il Mandamento Confartigianato di Treviso insieme al Circolo degli artigiani del capoluogo organizza alcuni eventi in città, per la valorizzazione e promozione delle aziende artigiane, dei loro prodotti e servizi. Tutte le attività godono del patrocinio del Comune di Treviso, della CCIAA Treviso e Belluno e del sostegno del partner unico CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia. Le iniziative sono state presentate in sala Arazzi a Ca’ Sugana, alla presenza del sindaco e dell’assessore alle Attività produttive. Tre le iniziative messe in evidenza. 1. Fiera dell’Artigianato 2024 che si terrà in piazza dei Signori e piazza Aldo Moro a Treviso, sabato 4 e domenica 5 maggio, dalle ore 9 alle 19. Si tratta di una mostra-mercato, dall’alba al tramonto, dove i trevigiani potranno scoprire i tanti settori dell’artigianato locale: dagli impiantisti, ai serramentisti, all’arredo, alle specialità enogastronomiche, alla moda, alle calzature. Le aziende artigiane che esporranno alla Fiera dell’Artigianato saranno una ventina: Alberto Corte Studio Glass, Bebi – Birre e bontà italiane srl, Bovo srl/Milc, Carollo Serramenti snc di Carollo, Contrino Diego Gusti di Sicilia, Copperture snc, D.B. System dei fratelli De Benetti, Falegnameria Artigiana F.lli Sartorato snc, FDE Steel srl Ferro d’Elite, FMR srl, Franchino Giorgio, La Salumeria di Eustacchio srl, Matite colorate, Rete 21, Rossetton by Baldin Valerio, Shoe point, Tesser Antenne srl, gelatai. 2. Mostra delle Eccellenze artigiane, allestita a Palazzo dei Trecento a Treviso, da sabato 4 a domenica 26 maggio, con ingresso gratuito, con il meglio della produzione artistica e creativa degli artigiani dei Mandamenti di Treviso e AsoloMontebelluna. Co-organizzata da Confartigianato Imprese Treviso insieme a [e]DesignFestival, la mostra gode del patrocinio di ADI (Associazione per il disegno industriale) e FATV (Fondazione architettura Treviso). Quattordici gli artisti che espongono [dettaglio nella scheda seguente]. In aggiunta a ciò, nei sabato pomeriggio dell’11, 18 e 25 maggio saranno organizzati dei talk, sempre a Palazzo dei Trecento, dove gli artisti espositori alla Mostra delle Eccellenze racconteranno le loro storie d’impresa e i processi creativi di cui sono protagonisti. Nei social di Confartigianato Imprese Treviso ci saranno tutti gli aggiornamenti in itinere. 3. Convegni sul design e sulla sostenibilità. A Santa Caterina, in sala Coletti, mercoledì 8 maggio alle ore 20 ci sarà il convegno “Artigianato e design – Il mondo di Cleto Munari” con la partecipazione straordinaria del designer di fama mondiale Cleto Munari, che si confronterà con artigiani locali. Mercoledì 22 maggio, stesso luogo e stessa ora, è in programma un convegno su “Sostenibilità e micro impresa” con la docente di Ca’ Foscari Monica Billio, Andrea Da Ponte dello studio BCD e un esperto di sostenibilità e finanza di CMB. “Treviso e la Marca raccontano una storia di eccellenze” - afferma il sindaco di Treviso. “Per questo siamo felici di ospitare questa serie di eventi, dalla Fiera alla Mostra, perché contribuiscono a far conoscere un contesto vivace, produttivo e legato al concetto di “fare bene”. Ringraziamo Confartigianato Imprese Treviso, che anche quest’anno ha portato in città famiglie, valori e prodotti del nostro territorio, da sempre simbolo di qualità, tradizione e innovazione”. “Tanti i protagonisti in gioco per queste attività promozionali, che noi reputiamo di fondamentale importanza, per far conoscere e apprezzare ad un vasto pubblico il valore delle nostre imprese artigiane, ossatura dell’economia locale, – commenta il presidente di Confartigianato Imprese Treviso, Ennio Piovesan – non dobbiamo dare per scontate abilità e competenze insite nel nostro sistema, che continuano a tenere alto il nome del Made in Italy nel mondo. Un ringraziamento speciale va al Comune di Treviso che ci ha dato la disponibilità di spazi prestigiosi, come Palazzo dei Trecento, al Mandamento Confartigianato di AsoloMontebelluna da cui provengono alcuni degli espositori sia della Fiera che della Mostra e a tutti i partner che hanno collaborato con noi per la buona riuscita delle attività, facendo concretamente squadra”. Claudio Alessandrini, direttore generale di CMB ha aggiunto: “Questa terza edizione della Fiera dell'Artigianato di Treviso è testimonianza del valore aggiunto del nostro territorio, una manifestazione durante la quale le eccellenze possono promuovere i loro prodotti nel “salotto” della nostra città. Un complimento particolare va a Confartigianato Imprese Treviso che, attraverso l’organizzazione di questa iniziativa, celebra la capacità degli artigiani e mette in evidenza la qualità delle opere prodotte. Questa mostra ha un significato particolare perché collega il passato, ricco di tradizioni, al presente, fatto di maestria e qualità, per arrivare con lungimiranza al futuro coinvolgendo le nuove generazioni che riescono a carpire la bravura dei “maestri” e a tramandarla nel tempo. Il mondo artigiano è una colonna fondamentale della nostra economia e attraverso il nostro impegno desideriamo sinergicamente continuare a valorizzarlo” - conclude il dg di CMB, banca che ha sostenuto l’evento fin dalla sua prima edizione.