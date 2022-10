Treviso: un successo la bi-settimana degli artigiani in centro

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La seconda edizione delle iniziative di promozione e valorizzazione delle imprese artigiane locali, organizzata nel centro storico di Treviso nel mese di ottobre 2022, è stata un successo. Di partecipazione e apprezzamento da parte del pubblico. “Sicuramente questa manifestazione avrà un seguito – hanno dichiarato Ennio Piovesan e Alessandro Basso, rispettivamente presidente del Mandamento Confartigianato Treviso e rappresentante del Circolo comunale degli artigiani della città – grazie all’entusiasmo e agli ottimi riscontri che abbiamo raccolto, sia fra i nostri colleghi artigiani, che fra la cittadinanza, che sabato e domenica ha letteralmente inondato piazza dei Signori e piazza Indipendenza a Treviso, dove era allestita la Fiera Artigiana. Mostra-mercato con 26 stand espositivi di altrettante aziende del territorio, rappresentative di vari settori artigiani, produttivi e di servizio. Abbiamo stimato che siano passate di lì, nei due giorni, oltre 8mila persone”. Il grazie speciale di Confartigianato Imprese Treviso e del Circolo comunale della città, promotori dell’iniziativa, va innanzitutto al Comune di Treviso, per il patrocinio delle attività, e a CentroMarca Banca Credito Cooperativo di Treviso e Venezia, per il supporto all’iniziativa. "Senza una rete di sistema - hanno sottolineato gli artigiani del Mandamento di Treviso, che ad oggi rappresenta quasi 2.700 aziende artigiane - noi non saremmo in grado di fare quello che facciamo. Oltre alla Fiera Artigiana nelle piazze del centro, sabato 22 e domenica 23 ottobre, dall’8 al 23 ottobre nelle sede municipale di Ca’ Sugana abbiamo organizzato la seconda edizione della Mostra dell’Artigianato artistico trevigiano d’eccellenza, dove erano esposte 36 opere di 14 artisti locali, il meglio del nostro made in Italy, alcune delle quali saranno in esposizione ancora per qualche settimana nella nostra sede del Mandamento, a Fiera, in via Rosa Zalivani 2. Infine, siamo stati molto soddisfatti della partecipazione dei nostri associati artigiani a due iniziative che hanno concluso la Bi-settimana Artigiana in città, ossia il seminario formativo sulla negoziazione con il professionista Arik Strulovitz, tenutosi nella sala conferenze della Camera di Commercio in piazza Borsa il 18 ottobre e il Congresso dei Delegati di Confartigianato Imprese Treviso, organizzato domenica mattina 23 ottobre a Palazzo dei Trecento. Quasi un centinaio i dirigenti artigiani presenti, in un’assemblea che ha analizzato in particolare le prospettive future e le sfide che sta affrontando la nostra associazione di rappresentanza delle piccole e medio imprese locali”. Così il vicesindaco di Treviso, Andrea De Checchi: “Ringrazio Confartigianato Imprese Treviso per essere riuscita a creare una serie di appuntamenti particolarmente partecipati e ricchi di spunti per tutti gli ambiti dell’artigianato e dell’impresa. Grazie agli eventi, alla mostra, alla fiera tenutasi in Piazza dei Signori e agli incontri pubblici, la nostra Città ha potuto vivere un mese particolarmente vivace, che ha reso il cuore pulsante della vita trevigiana una vetrina d’eccellenza. Fare rete è uno dei principi che deve accompagnare l’artigianato trevigiano verso le sfide del futuro e questi appuntamenti non fanno altro che rendere sempre più solido il legame fra Istituzioni, imprese artigiane e la nostra comunità”. “Gli artigiani che abbiamo avuto modo di apprezzare da vicino in questi giorni - ha dichiarato Claudio Alessandrini direttore generale di CentroMarca Banca durante la cerimonia di apertura della II Fiera Artigiana in Piazza dei Signori a Treviso - attraverso la loro presenza e le loro opere hanno dimostrato la storia, l'ingegno, la capacità e la passione che li contraddistingue. Messe insieme, queste caratteristiche e competenze, danno vita non solo ad un settore, che è fiore all’occhiello della Marca Trevigiana e del made in Italy, ma anche un autentico motore e modello economico sociale e culturale per il nostro territorio. Per tale motivo siamo onorati di impiegare i nostri utili in progetti come questo, in un territorio che ci vede protagonisti da 130 anni. Continueremo la nostra partnership con Confartigianato, e tutti gli artigiani, attraverso nuove iniziative di sostegno del settore. Solo in questo modo, insieme, riusciremo a superare velocemente le sfide che il contesto attuale ci impone, continuando a garantire sicurezza e benessere alle famiglie e alle imprese del territorio”.