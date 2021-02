Ascotrade rinnova lo sconto sul gas alle famiglie con Isee ridotto

Uno sconto sul gas ai propri clienti che si trovino in situazione di particolare disagio economico. L’iniziativa, rilanciata lo scorso aprile da Ascotrade, società del Gruppo Hera, è stata rinnovata anche per il 2021. L’agevolazione è riservata ai clienti con ISEE inferiore ai 18 mila euro che al momento della richiesta dichiarino di essere in cassa integrazione, mobilità, disoccupazione o di avere un contratto di solidarietà difensivo, con riduzione oraria superiore al 30% e che abbiano attivi con Ascotrade i contratti per le forniture domestiche di gas e di energia elettrica nel mercato libero. Lo sconto, pari a 5 eurocent/Smc, sarà erogato sulla bolletta del gas.

La riduzione della tariffa potrà essere richiesta anche dai clienti che, pur non trovandosi nelle sopraccitate condizioni lavorative, attestino un reddito ISEE inferiore a 13 mila euro. «Questa iniziativa viene rinnovata per il dodicesimo anno consecutivo – sottolinea Filippo Boraso, direttore generale di Ascotrade – e nasce come gesto concreto di solidarietà per i clienti che attraversano un momento di difficoltà. La nostra è un’azienda radicata nel territorio e ha dunque una responsabilità sociale nei confronti delle comunità locali in cui opera.»

Gli aventi diritto potranno richiedere lo sconto sul gas contattando il Servizio Clienti di Ascotrade 800383800 o servizio.clienti@ascotrade.it. Per vedersi riconosciuta la scontistica, sarà necessario presentare il proprio ISEE e le attestazioni relative alla condizione lavorativa dichiarata. Oltre ad Ascotrade, l’iniziativa è stata rinnovata anche da Ascopiave Energie ed Etra Energia, società energetiche territoriali facenti anch’esse parte del Gruppo Hera, per un importo complessivo di fondi stanziati pari a 1.300.000 euro.