Costruzioni Bordignon, festeggiamenti per i primi 25 anni di attività

Costruzioni Bordignon ha festeggiato i primi 25 anni di attività con una serata a cui hanno preso parte 1.000 ospiti: dai collaboratori dell’azienda con le loro famiglie, a clienti, fornitori e progettisti, oltre alle istituzioni del territorio.

La serata si è aperta con un video che ha ripercorso la storia dell’impresa, nata 110 anni fa dalla vocazione imprenditoriale del nonno degli attuali titolari; il momento centrale dei festeggiamenti ha poi visto la celebrazione delle persone che contribuiscono e hanno contribuito al percorso di crescita di Costruzioni Bordignon: a ciascuno degli 81 dipendenti, oltre che alle 13 persone che hanno recentemente lasciato l’azienda avendo raggiunto il pensionamento, è stato infatti riconosciuto un premio per la loro attività quotidiana. A sottolineare l’importanza delle persone nel “costruire” ogni giorno l’impresa, ciascun collaboratore ha posato un “mattone” su una struttura sulla quale si è via via composto il numero 25 con il logo di Costruzioni Bordignon: un simbolo del lascito e dell’importanza di ciascuno nello sviluppo della storia dell’azienda.

«Abbiamo intitolato questa festa ‘Cantiere n. 25 – Da quattro generazioni una storia fatta di persone’ perché riteniamo che siano proprio le persone, al centro dell’attività fin dalla sua nascita, il pivot principale che ci permette – giorno dopo giorno – di costruire la realtà che è oggi Costruzioni Bordignon» affermano Gianantonio e Paolo Bordignon, titolari dell’azienda «Solidità, precisione e famiglia sono alcune tra le parole che più frequentemente i nostri collaboratori associano all’impresa: non possiamo che essere orgogliosi di essere riusciti a trasmettere loro questi valori, che sono gli stessi che anche noi abbiamo appreso da nostro padre e da nostro nonno, che prima di noi ci hanno preceduto nell’attività. Ci auguriamo che questo percorso possa continuare con la quarta generazione, quella dei nostri figli che iniziano ad affacciarsi alla vita aziendale, e ancora una volta vogliamo ringraziare tutti coloro che fanno parte di Costruzioni Bordignon per averci permesso di raggiungere questo traguardo».

A riconfermare l’attenzione e l’importanza delle persone nella vita aziendale, Costruzioni Bordignon ha inaugurato la scorsa primavera la propria Academy, un percorso formativo retribuito finalizzato all’inserimento di personale qualificato in azienda, dopo aver introdotto lo scorso anno un piano di welfare aziendale.