La trevigiana Scarpa consolida la collaborazione con Bode Miller

Scarpa, azienda italiana leader nella produzione di calzature da montagna e per le attività outdoor, consolida la collaborazione con uno dei più grandi sportivi di tutti i tempi, lo statunitense Bode Miller. La rinnovata partnership tra Scarpa e il leggendario sciatore, che già da un anno rappresenta l’azienda a livello mondiale in qualità di brand ambassador, è stata ufficializzata oggi in occasione della prima visita di Bode Miller nella sede dell’azienda ad Asolo, durante la quale l’atleta ha incontrato la proprietà e la dirigenza, ed ha effettuato un breve tour degli stabilimenti produttivi prima di dirigersi a Cortina per un evento pubblico con i fan.

«Pur mantenendo ben saldo il legame con le proprie radici e con il territorio di appartenenza, Scarpa oggi è una realtà internazionale, che fa di innovazione, qualità e rispetto per l’ambiente i propri capisaldi - sottolinea il Presidente di Scarpa, Sandro Parisotto. Una dimensione globale che si rafforza grazie al sodalizio con Bode Miller, un atleta che ha fatto la storia dello sport ed è considerato una vera e propria leggenda dello sci. Siamo orgogliosi di lavorare insieme al più forte discesista di sempre e avere l’opportunità di fargli vedere come nascono i nostri prodotti».

«Sono molto felice di proseguire questa collaborazione con Scarpa, una realtà dalla grande storia, che guarda sempre avanti e si proietta nel futuro - sottolinea Miller. Questo primo anno di lavoro è stato particolarmente intenso, e sono convinto che insieme potremo dare un contributo importante nello sviluppo di prodotti ancora più innovativi e sostenibili».

Lo sciatore contribuirà nei prossimi mesi alle future evoluzioni di 4-Quattro, il nuovo scarpone ibrido da sci alpino e scialpinismo lanciato sul mercato nei mesi scorsi da Scarpa, e lavorerà con il team Ricerca e Sviluppo per la creazione di nuovi prodotti. Celebre per il suo stile unico e lo straordinario talento, Bode Miller può vantare nella sua lunga carriera un palmares ricco di trofei, tra cui 6 medaglie olimpiche, 33 gare di Coppa del Mondo e 5 medaglie iridate. Oggi si dedica in particolar modo ad attività di impegno sociale e alla promozione dello sci tra le nuove generazioni.