Assemblea dei sindaci e Consiglio provinciale: approvato il rendiconto 2021

Si sono svolti nel pomeriggio di mercoledì, al Sant’Artemio sede della Provincia di Treviso, il Consiglio Provinciale e l’Assemblea dei Sindaci, rispettivamente in Sala Consiglio e in Auditorium: al centro di entrambe le riunioni, tra i vari punti all’ordine del giorno, il rendiconto di gestione per l’esercizio 2021. Il documento è stato sottoposto, come da programma, prima all’attenzione dei consiglieri, alle ore 15, successivamente all’Assemblea dei Sindaci della Marca, alle 16, per poi essere approvato definitivamente nell’ultima fase del Consiglio, ripreso verso le 17.30. Il Rendiconto di Gestione per il 2021 è stato prima approvato dall’Assemblea dei Sindaci con 47 voti favorevoli e 5 astenuti. Poi, in Consiglio Provinciale, è stato approvato definitivamente, con 13 favorevoli e 2 astenuti.

Tra gli altri temi all’ordine del giorno discussi in Consiglio, la Variazione di Bilancio di Previsione 2022-2024, approvata con 13 voti favorevoli e 2 astenuti, e la ratifica dell’Accordo di Programma fra Comune di Roncade, Provincia di Treviso e Veneto Strade SpA per la costruzione della rotatoria a Vallio di Roncade tra la SP 64 e la SR 89, al fine di mettere in sicurezza lo svincolo, approvata all’unanimità dai consiglieri. Infine, sono stati nominati i membri di competenza della Provincia che fanno parte della Commissione Provinciale Pari Opportunità: Manuela Bertuola, Marzia Bottecchia, Maria Perozzo, Olga Rilampa, Katiuscia Specchio, Elena Stocco e Giulia Zangrando.