Attesa per l'apertura dell'IperTosano a Pederobba: azienda pronta a 197 assunzioni

Priorità ai residenti di Pederobba nelle assunzioni e 60% di contratti a tempo indeterminato entro il primo anno di attività (mentre il 60% degli assunti a tempo determinato deve diventarlo entro i primi tre ann). Queste le nuove regole imposte dalla Giunta comunale all'IperTosano che aprirà i propri battenti il prossimo 5 marzo, Covid permettendo. Il Comune, infatti, ha voluto precisare alla proprietà dell'ipermercato come dovranno essere effettuate le future 197 assunzioni che andranno a completare il panorama dei dipendenti, specificando altresì che dovranno essere dedicati degli appositi spazi interni alla struttura per promuovere il territorio con stand e degustazioni, oltre a realizzare un parco giochi per bambini e attivare un servizio di bike sharing. Insomma, tutta una serie di azioni che dovrebbero migliorare il tessuto economico-sociale del paese.