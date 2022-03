Driven by performance: azzurri protagonisti della nuova campagna di Buzzatti Dry Bulk Logistics

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

I campioni di ciclismo Filippo Ganna, Jonathan Milan, Michele Scartezzini, Francesco Lamon, Elisa Balsamo sono i volti di “Driven by Performance” di Buzzatti Dry Bulk Logistics, l’azienda di trasporti e logistica, partner della nazionale italiana di ciclismo. Driven by Performance è stata ideata e sviluppata all’interno del polo logistico di Buzzatti Dry Bulk Logistics a San Quirino in provincia di Pordenone, punto strategico internazionale per le attività di logistica e stoccaggio merci dell’azienda. Come durante le loro prestazioni in gara, gli azzurri si sono divertiti a pedalare all’interno degli ampi spazi a disposizione, impersonificando valori quali l’efficienza, la velocità e la precisione. Buzzatti Dry Bulk Logistics ha voluto rendere omaggio ai successi degli atleti attraverso una campagna che mette al centro la filosofia che alimenta sia la Nazionale Italiana che l’azienda bellunese, ovvero il raggiungimento degli obiettivi attraverso la ricerca della performance e valorizzando il lavoro di squadra, marchio di fabbrica di entrambe le realtà. La campagna ha inoltre voluto celebrare i settori strada e pista, sia maschile che femminile, da sempre fucina di medaglie e di grandi soddisfazioni per la Squadra Azzurra.

“Il ciclismo è da sempre una nostra grande passione” ha commentato Mario Buzzatti CEO di Buzzatti Dry Bulk Logistics. “Con questo sport condividiamo molti valori che ci permettono di dare il massimo nel lavoro e nella vita. La costanza, la determinazione e la volontà di alzare sempre l’asticella delle aspettative sono senza dubbio alcuni dei capisaldi che ci accomunano agli Azzurri e ai loro successi internazionali. La nostra è un’azienda familiare, nata in Italia ma che si è poi fatta strada in tutta Europa. Siamo orgogliosi delle nostre radici, per questo motivo è un onore sostenere atleti che inseguono i loro sogni, un po' come facciamo noi quotidianamente.” “La campagna di Buzzatti Dry Bulk Logistics è un'iniziativa che dimostra le opportunità di comunicazione che si possono creare attraverso delle partnership importanti nello sport e in particolare nel ciclismo. Siamo soddisfatti che un'azienda importante come Buzzatti Dry Bulk Logistics abbia deciso di andare al di là della brand awareness creando una campagna nella quale i valori condivisi sono parte integrante della comunicazione.” ha dichiarato Cordiano Dagnoni, Presidente della Federazione Ciclistica Italiana.