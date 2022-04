Rifiuti, i 49 sindaci del Bacino Priula hanno scelto le tariffe per il 2022

Sono state deliberate oggi le tariffe 2022 per il servizio di gestione dei rifiuti, validate all’unanimità dall’Assemblea dei Sindaci dei 49 Comuni del Bacino Priula, riuniti stamattina a Villorba. Tariffe unitarie e omogenee in tutto il territorio servito - gli utenti, infatti, sostengono gli stessi costi a parità di servizi erogati, in qualsiasi Comune abitino - che per legge devono coprire interamente i costi del servizio reso, definiti nel piano economico finanziario, anch’esso validato oggi dai Sindaci.

Per il 2022 è stata deliberata una variazione tariffaria dell’1,7%, addirittura inferiore all’indice ISTAT-FOI che oggi si attesta al 6%. Tariffe che è stato possibile calmierare grazie all’intervento dell’Assemblea che ha deciso di mettere a disposizione per il 2022 i fondi covid rimasti inutilizzati dallo scorso anno. Anche quest’anno, infatti, le aziende che hanno avuto chiusure e restrizioni (es. bar, ristoranti, servizi alla persona, negozi, ecc.) potranno usufruire di specifiche agevolazioni covid, attingendo ad un fondo complessivo di 1 milione di euro.

“In un momento delicato come questo - dove nel primo trimestre 2022 si è registrato un aumento del 131% per l’energia elettrica e del 94% per quello del gas naturale rispetto allo stesso periodo del 2021 (fonte: Arera, memoria 50/2022) - grazie all’impegno di tutti i soggetti coinvolti siamo riusciti a contenere le tariffe al minimo previsto da Arera” – commenta Paolo Contò, direttore del Bacino Priula. Oltre a ciò, l’Assemblea ha scelto di mantenere invariata la tariffa del servizio “Famiglia EcoSostenibile”. Nessun aumento, quindi, per chi usufruisce del contenitore specifico per la raccolta di pannolini, pannoloni, sacche per dializzati o stomatizzati e altri materiali sanitari, il cui costo di svuotamento resta pari a 98 centesimi. Una decisione che mira a sostenere le famiglie con bambini piccoli o con persone che vivono particolari situazioni sociosanitarie.

“Ancora una volta, Priula e i 49 Comuni dimostrano di saper fare squadra e di rispondere attivamente e con i fatti alle richieste espresse dalla Comunità, attraverso l’approvazione – sempre all’unanimità – di misure concrete per sostenere la crescita del territorio, perseguendo la volontà - espressa da tutti i Sindaci - di gestire i servizi ambientali con un sistema condiviso e unitario. Le scelte prese oggi sono all’insegna della responsabilità, partecipazione e trasparenza: valori che da sempre caratterizzano l’operato e la gestione del Bacino Priula e che oggi sono quanto mai essenziali per promuovere uno sviluppo sostenibile del territorio” – dichiara Giuliano Pavanetto, presidente del Consiglio di Bacino Priula.