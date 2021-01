Banca della Marca è la migliore del Veneto secondo MilanoFinanza

E’ puntualmente attesa ogni fine anno la pubblicazione dell’ ‘Atlante delle Banche Leader’ da parte della prestigiosa testata economica MF Milano Finanza in collaborazione con la società di consulenza internazionale Accenture.

Per gli addetti ai lavori del settore bancario rappresenta la pagella di valutazione dei risultati conseguiti misurati secondo il famigerato criterio MF Index, l’indicatore che sintetizza una serie di parametri significativi nella rappresentazione delle performance degli Istituti di Credito. La classifica stilata per questo 2020 vede Banca della Marca, la banca di credito cooperativo con sede ad Orsago che opera con 43 filiali nelle provincie di Treviso, Venezia e Pordenone, conquistare la prima posizione fra gli Istituti della intera Regione Veneto, grazie ad un punteggio pari a 8,46 su 10, migliorando la precedente classifica di ben tre posizioni.

«Ci fa ovviamente molto piacere trovare un così autorevole riscontro all’attività svolta - commenta il presidente Loris Sonego - per noi l’importante è continuare ad evolvere e interpretare sempre al meglio le esigenze del territorio, nonostante il quadro complesso di un mercato che è stato cambiato dalla pandemia e da sempre più stringenti nuove regole imposte dalle Bce. La solidità della nostra banca, certificata da MF, è una ulteriore garanzia e conferma di questo percorso, ed è un valore aggiunto per i Soci e per coloro che si affidano e si affideranno a noi con fiducia». Il percorso evolutivo di Banca della Marca è certificato da una valutazione basata sul gradimento tecnico di analisti specializzati che si basa sui risultati conseguiti sull’arco temporale degli ultimi tre anni, a testimonianza di una progressione delle performance in chiave di consolidamento di medio lungo periodo.