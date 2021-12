Banca della Marca selezionata tra le 12 imprese italiane modello di sostenibilità accessibile

Banca della Marca è stata eletta dai consumatori come modello di sostenibilità tra le imprese italiane. L’istituto di credito cooperativo di Orsago, appartenente al Gruppo Iccrea, è stato inserito nella selezione delle dodici imprese italiane “High Performer” del FUTURE RESPECT INDEX 2021, l’indagine di ConsumerLab che ogni anno individua i bilanci di sostenibilità più accessibili e apprezzati dai consumatori tra gli oltre 1500 censiti sul territorio nazionale.

Banca della Marca, in particolare, ha superato con successo una triplice selezione: la prima, che ha selezionato i 201 Bilanci di Sostenibilità ritenuti meglio leggibili e capaci di promuovere la cultura della sostenibilità, è stata operata da un gruppo di esperti; la seconda, che ha portato alla formazione di una rosa di 50 Bilanci di sostenibilità, ha coinvolto 300 consumatori Prosumer e infine la terza, quella conclusiva, ha visto l’intervento dei diretti interessati nelle scelte di acquisto, ovvero i consumatori, che hanno espresso la propria preferenza online attraverso il sito consumerlab.it. Complessivamente i voti espressi sono stati 27.448, di cui 15.184 preferenze destinate alle 12 “high performer” della graduatoria. Banca della Marca, nella fattispecie, ha ricevuto 1128 voti, piazzandosi – unica realtà del settore bancario – tra le prime sei società per numero di preferenze ottenute, con il riconoscimento di un rating di accessibilità, ovvero di trasparenza delle informazioni agli occhi del consumatore, pari a 4,1 punti su 5.

«Un risultato importante perché viene dalle persone e testimonia il crescente interesse della nostra comunità per la trasformazione sostenibile - commenta il presidente di Banca della Marca, Loris Sonego - La scelta dei collaboratori di realizzare un prodotto “più fruibile”, a misura di lettore, è stata premiata. Perseguire quello che oggi viene definito un approccio responsabile dal punto di vista del governo economico, sociale ed ambientale fa parte del nostro DNA e dei nostri princìpi fin dalla fondazione dell’Istituto oltre 125 anni fa. Banca della Marca ha nel proprio statuto la responsabilità sociale d’impresa e quindi annualmente misura, in maniera trasparente, l’impatto della sua azione sulla comunità. Oggi la sfida di tutto il mondo economico è guidare i cittadini in un percorso di consapevolezza, che consenta di premiare sul mercato quelle realtà che investono nei valori della sostenibilità e di tracciare, così, un futuro migliore per le nuove generazioni».