Banca Finint premia 14 collaboratori per le loro carriere aziendali

Mettere al centro le persone, far crescere le competenze e promuovere lo sviluppo professionale: su queste direttrici si muove l’impegno di Banca Finint per valorizzare i propri collaboratori e garantire rapporti occupazionali stabili. Un impegno testimoniato dall’annuale appuntamento in cui Banca Finint premia i collaboratori che hanno raggiunto i 10 e i 20 anni di servizio. La cerimonia per i traguardi raggiunti nel 2021 si è tenuta nei giorni scorsi presso il quartier generale dell’istituto a Conegliano.

A premiare i 14 collaboratori per i loro anniversari di servizio sono stati il Presidente di Banca Finint, Enrico Marchi, con l’Amministratore Delegato Fabio Innocenzi e il capo della Divisione Corporate & Investment Banking, Luigi Bussi, e Mauro Sbroggiò, Amministratore Delegato di Finint SGR. Per i 10 anni di servizio i riconoscimenti sono andati a: Marta Pradal, Valentina Zanette, Andrea Faggiani, Floriana Bordignon, Nicole Bressan, Marco Pillot, Erica Zanchetta, Monica Simoni ed Elena Giorio. Ad essere premiati per i 20 anni di servizio sono stati invece: Andrea Fantuz, Pamela Stival, Barbara Marsura, Maria Francesca Dalpasso e Giorgia Zastin.

“I nostri collaboratori sono il punto di forza e il cuore pulsante del nostro Gruppo – ha commentato Enrico Marchi, Presidente di Banca Finint a nome di tutto il management – La qualità e la competenza sono le cifre distintive delle persone che lavorano con noi ed è proprio grazie alla loro serietà e professionalità, che abbiamo costruito un percorso di crescita costante per la nostra realtà. Allo speciale ringraziamento per l’impegno e la dedizione ai 14 collaboratori che premiamo oggi e che hanno raggiunto un importante traguardo all’interno del nostro gruppo, unisco il ringraziamento a tutti i collaboratori di Banca Finint e Finint SGR che ogni giorno si mettono in gioco con i loro talenti per consentire alla nostra realtà di crescere, innovare e offrire prodotti e servizi eccellenti e riconosciuti dai clienti e dal mercato. Sono certo che queste professionalità avranno opportunità per essere valorizzate e che saranno il pilastro su cui il nostro gruppo potrà contare per continuare nel proprio percorso di crescita.”

Le premiazioni degli anniversari di servizio rappresentano un appuntamento che conferma l’attenzione di Banca Finint per le persone: oggi il gruppo bancario può contare su 377 collaboratori (+37 rispetto al 30 novembre 2020); l’84% delle risorse hanno un titolo di studio pari o superiore alla laurea e il 67% delle stesse si colloca nella fascia d’età fra i 20 e i 39 anni. Il 56% dei dipendenti del gruppo bancario è donna.