La banca motore del territorio di Treviso e Pordenone

Con più di 160 filiali e più di 280.000 clienti, Volksbank è la Banca regionale di riferimento per il territorio del Nord-Est d’Italia.

Come Banca regionale radicata nel Nord Est, Volksbank crede che la vicinanza al cliente sia il fattore che la contraddistingue e che permette di far crescere il territorio nelle province di Treviso e Pordenone.

Volksbank è presente in questa zona dal 2006, e conosce bene il tessuto economico, sociale ed imprenditoriale. Per questo sa proporre le giuste soluzioni attraverso una consulenza altamente professionale e personalizzata.

Vittorio Pucella è il Direttore dell’Area di Treviso e Pordenone, che conta venti filiali, un Centro Private e un Centro Corporate. Volksbank supporta da sempre i territori in cui affonda le radici. L'impegno sociale è diventato un ulteriore indirizzo strategico con il Piano industriale “I-mpact 2026” che dà continuità all'operato e consolida il benessere della comunità.

Cosa vuol dire essere una Banca motore del territorio?

"Vuol dire presenza sia sotto l’aspetto fisico che relazionale. In un contesto dove il sistema bancario sta limitando gli sportelli sul territorio, Volksbank non solo non riduce ma incrementa il proprio presidio, convinta che il contatto in presenza sia ancora un valore aggiunto rispetto a quello a distanza da noi concepito come un ulteriore supporto. Digitalizzazione ed Intelligenza Artificiale sono difatti concetti che non devono diventare sostitutivi di rapporti umani, ma di ausilio in una logica di miglioramento della qualità di servizio al cliente. Essere motore del territorio inoltre vuol dire creare ed essere parte di una “rete di relazioni” virtuosa che possa contribuire alla crescita del territorio stesso."

Come lo interpreti nel tuo lavoro?

"Favorisco in prima persona la creazione di una solida rete di relazioni promuovendo questo mantra sia tra i miei collaboratori ma anche, allo stesso modo, con i clienti convinto che l’interazione tra le parti possa generare valore per tutti."