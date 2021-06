Banca Prealpi SanBiagio: aperta la nuova filiale di Vedelago

Banca Prealpi SanBiagio, lo storico Istituto di credito cooperativo con sede a Tarzo, ha aperto la sua sessantacinquesima filiale a Vedelago, in via Roma. Soci e clienti saranno accolti da un team di quattro professionisti dei servizi bancari, coordinati dal direttore Gianluca Bonel, che offriranno l’assistenza e la consolidata esperienza che caratterizza da sempre l’Istituto. La filiale, dotata di un servizio di cassa self in area dedicata, vuole fungere da centro di sviluppo delle attività della Banca per tutta l’area circostante.

Vedelago si aggiunge all’ampio territorio servito da Banca Prealpi SanBiagio, contribuendo a consolidarne la leadership di mercato e il ruolo di riferimento per famiglie e imprese tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, con un totale di 183 Comuni coperti in sette province del Nordest. Con questa nuova apertura diventano 31 gli sportelli presenti provincia di Treviso, con una area di competenza estesa a 82 Comuni della provincia stessa. L’insediamento di Banca Prealpi SanBiagio a Vedelago è volto ad accompagnare la fase di ripresa e rilancio economico del territorio, dopo un periodo di grandi difficoltà dovute alla pandemia. L’Istituto – che si contraddistingue per solidità patrimoniale, efficienza nella gestione e qualità del credito erogato - vuole fornire un messaggio di continuità, sostenendo la comunità locale, sempre nel solco dei principi fondativi di cooperazione e mutualismo.

Il presidente Carlo Antiga, commenta: «L’apertura della nuova filiale di Vedelago testimonia l’impegno e la prossimità dell’Istituto alle esigenze del territorio. Dopo un periodo così complicato, ora vogliamo e dobbiamo accompagnare la fase di rilancio dell’economia locale, mentre continuiamo a perseguire la nostra strategia di espansione in aree nevralgiche della Regione. La nuova filiale è stata realizzata e pensata avendo presenti le nuove e mutate esigenze di assistenza e servizio, accelerate dalla pandemia, che ci vengono richieste da Soci e Clienti. Banca Prealpi SanBiagio dimostra così di sapersi innovare, ascoltando le istanze del territorio, nel solco dei valori di sussidiarietà, cooperazione e mutualismo che guidano il nostro modo di fare banca».