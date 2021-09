Banca Prealpi SanBiagio: oltre 230 mila euro per i centri estivi

Visto l’alto numero di richieste approvate (135), l’istituto ha incrementato del 56% il budget per l’assegnazione di contributi liberali per l’organizzazione di Grest

La fine dell’estate e il nuovo anno scolastico alle porte significano anche tempo di bilanci per le iniziative a favore di scuola e istruzione a cavallo tra 2020 e 2021. Dopo gli stanziamenti in favore di nidi, scuole, istituti e campus universitari, fondi per l’acquisto di cancelleria e borse di studio per gli studenti più meritevoli, gli interventi nel settore da parte di Banca Prealpi SanBiagio - la Banca di credito cooperativo con sede a Tarzo, nel cuore delle Prealpi Trevigiane, parte del Gruppo Cassa Centrale Banca - registrano un altro risultato positivo che testimonia le bontà dei progetti sostenuti.

Dato l’alto numero di richieste, oltre ogni attesa, l’Istituto ha infatti incrementato il budget per l’assegnazione di contributi liberali per l’organizzazione di Grest e centri estivi del 56%. Un bando indetto dalla Banca per dare un sostegno concreto a favore delle nuove generazioni, nel solco dei valori di sussidiarietà, cooperazione e mutualismo che caratterizzano l’Istituto e il suo legame con il territorio. Dopo un lungo periodo di distanziamento causato dalla pandemia, con importanti conseguenze sulla didattica e sui livelli di apprendimento, era necessario offrire un supporto a famiglie, bambini e giovani, per garantire un adeguato servizio educativo per il recupero dei programmi scolastici.

Le realtà facenti parte dei territori di competenza della Banca, ricompresi tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia, hanno risposto massicciamente, portando all’approvazione di 135 richieste, per un totale di 234 mila euro, rispetto ai 150 mila inizialmente stanziati (+56%). In particolare, la provincia di Treviso ha visto 66 domande accolte, per un finanziamento di 107.500 euro.

La Banca ha messo il plafond a disposizione di scuole paritarie, sia dell’infanzia che di primo grado, parrocchie e Comuni, a prescindere dal fatto che fossero clienti, con il solo limite di un contributo per ogni ente organizzatore. Gli importi, da mille a tremila euro ciascuno, sono stati assegnati in base all’ordine di arrivo delle domande, a seconda del numero degli iscritti e delle settimane di durata del centro estivo.

Il Presidente di Banca Prealpi SanBiagio, Carlo Antiga, ha commentato: “L’Istituto ha voluto dare un sostegno tangibile agli enti promotori di Grest e centri estivi, pensando al futuro e all’istruzione delle nuove generazioni; si tratta infatti di realtà che svolgono un ruolo fondamentale, a favore di tutta la comunità e delle famiglie che la compongono, consentendo di recuperare occasioni di ‘socialità in presenza’, dopo lunghi periodi di isolamento. Siamo molto contenti dell’accoglienza ricevuta da parte di tutti i soggetti, pubblici, privati e del terzo settore, a testimonianza della bontà dell’iniziativa che abbiamo voluto promuovere, parte di un insieme di attività della Banca molto più ampio, a sostegno dei giovani e della loro formazione”.

Il progetto è stato reso possibile dall’accantonamento di 2,2 milioni di euro (+10%) per le attività di beneficienza che l’Assemblea di Banca Prealpi SanBiagio ha approvato a maggio di quest’anno, derivanti da un utile consolidato d’esercizio che nel 2020 è stato di 18,3 milioni. In particolare, tra gli ambiti a cui l’Istituto dedica particolare attenzione per l’utilizzo dei Fondi per le erogazioni liberali vi è proprio la scuola, estremamente condizionata dai lockdown e dalla didattica a distanza. Da molti anni, infatti, la Banca porta avanti iniziative a sostegno dei giovani, rivolte alla loro formazione, collaborando con gli istituti scolastici del territorio.