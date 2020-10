La Bcc Pordenonese e Monsile festeggia i suoi primi 125 anni di attività

Sono passati 125 anni da quando nel 1895 la Cassa Rurale di Azzano Decimo ha intrapreso le sue attività di banca cooperativa a sostegno delle fasce sociali più povere e delle imprese locali. Domani 25 ottobre la nuova BCC Pordenonese e Monsile, erede della Cassa Rurale, festeggia così i suoi primi 125 anni di storia continuando a rafforzare il proprio rapporto con il territorio, proponendo servizi pensati e realizzati in base alle necessità delle comunità di riferimento.

Seppur in un periodo complesso e pieno di incertezze, BCC Pordenonese e Monsile è così prossima a raggiungere i 19mila soci totali, con un incremento di oltre 484 unità nel solo 2020, confermandosi la seconda banca per numero di soci nel Nordest. Nello stesso periodo anche i conti correnti hanno subìto un’impennata con 4.500 nuove aperture, mentre sono circa 1.000 i nuovi clienti. Sono dati significativi che confermano l’impegno e la passione dell’istituto ad accogliere le istanze e le richieste provenienti dai 93 comuni in cui è presente, come testimoniano anche le oltre 3mila pratiche lavorate da marzo ad oggi, per un importo complessivo di 580 milioni di euro, nella concessione di moratorie sui mutui alle aziende e alle famiglie.

Il presente vede la banca impegnata anche nelle campagne di informazione relative all’Ecobonus e al Sismabonus. BCC Pordenonese e Monsile si è infatti resa disponibile non solo ad acquistare il credito dai privati e dalle aziende, che potranno così usufruire di un’iniziativa che sta già riscuotendo molto successo, ma è anche pronta a proporre finanziamenti a condizioni agevolate. A tal proposito venerdì 30 ottobre alle ore 16 - in occasione della manifestazione “LAfiera!” presso lo spazio di Pordenone Fiere – è in programma un incontro di approfondimento (prevista anche la diretta Facebook sulla pagina ufficiale di BCC Pordenonese e Monsile), sulle novità relative alle misure Ecobonus e Sismabonus, con la partecipazione di un esperto che illustrerà le soluzioni finanziarie per beneficiare delle agevolazioni fiscali.

“Sono ben 125 anni che la nostra banca è un punto di riferimento per i territori da noi presidiati – ha dichiarato il Presidente di BCC Pordenonese e Monsile Antonio Zamberlan - Si tratta di un traguardo importante, ma non di un punto di arrivo perché, soprattutto in questo momento di incertezza, sono tante le iniziative che stiamo portando avanti per offrire un concreto sostegno ai soci, ai clienti e alle imprese che si rivolgono a noi per aprire un conto, richiedere un finanziamento o anche solo per avere informazioni sulle nostre iniziative. Mi riferisco, in particolare, alla possibilità per i nostri soci di cedere alla banca il credito relativo all’Ecobonus e al Sismabonus. Su questo fronte ci siamo resi fin da subito disponibili e invitiamo tutti i clienti e i soci interessati a seguire il convegno in programma il prossimo venerdì o a recarsi presso le nostre filiali per tutte le informazioni necessarie”.