Commerciale Veneta Beltrame diventa partner della tedesca GCgruppe

L'azienda trevigiana Commerciale Veneta Beltrame S.P.A. entra nella rete della tedesca GCgruppe con una operazione societaria strutturata che consolida ancora di più l’eccellenza di mercato conseguita dalla famiglia Beltrame in più di 35 anni di attività. La tedesca GCgruppe, con 270 società nel mondo e oltre 35.000 dipendenti, è il leader del mercato europeo della vendita all’ingrosso del settore Idrotermosanitario. L’operazione dà vita ad una nuova fortissima partnership commerciale per un percorso comune di ulteriore sviluppo che inizierà, dal punto di vista operativo, il 1° ottobre. L’operazione è stata gestita dallo Studio internazionale di commercialisti Giacomazzi & Partners di Castelfranco Veneto e Shanghai.

Attivo nel mercato italiano dal 2018, GCgruppe trova in CVB la settima società partner in Italia raggiungendo così oltre 1.000 dipendenti e la terza posizione assoluta per quota di mercato detenuta. Dal punto di vista strategico, il colosso tedesco ha consolidato la propria posizione operando sempre in continuità e nel pieno rispetto dei valori originari e della conduzione famigliare delle aziende partners con cui si è integrato.

Commerciale Veneta Beltrame è uno dei più affermati attori nel mercato Idrotermosanitario in Italia. Con oltre trentacinque anni di attività, l'azienda familiare trevigiana fondata da Armando Beltrame è sinonimo di affidabilità e propone un ampio assortimento di soluzioni dedicate all’arredobagno e alla termoidraulica ai propri clienti, tra privati e professionisti, nelle proprie 7 sedi. Detiene inoltre il 100% di Fluidoindustriale Srl, altra eccellenza di settore con sede a Conegliano. La famiglia Beltrame rimane alla guida della CVB e contestualmente alla partnership con il Gruppo GC, il fondatore Armando Beltrame affida l'attività ai figli Fabio, Simone e Mirko già da anni in azienda.

Simone Beltrame, Amministratore Delegato Commerciale Veneta Beltrame: «Negli ultimi anni i nostri clienti ci hanno trovato affidabili, trasparenti e partner specializzati nella regione. La stretta collaborazione con i fornitori e i produttori italiani e internazionali si è consolidata sempre più nel corso degli anni, garantendoci sempre la massima qualità e il miglior rapporto qualità-prezzo. Una solida base per il futuro. Per poter seguire in futuro questo percorso c’è la necessità di consolidare l’azienda, valorizzarne il know-how ed essere pronti per le nuove sfide del mercato globale. Siamo orgogliosi che il Gruppo GC abbia trovato in noi il partner giusto. Questo ci rafforzerà ulteriormente e assieme alla famiglia e a tutti i nostri collaboratori continueremo il nostro percorso di crescita e sviluppo. Un grazie di cuore lo dico a nome dei miei fratelli, Fabio e Mirko, a papà Armando e mamma Maria Luisa che ci stanno consegnando questa grande realtà con la garanzia che ci metteremo il massimo impegno».

Uwe Niederprüm, socio personalmente responsabile della Cordes & Graefe KG, la holding del Gruppo GC: “Il mercato italiano sta continuando a crescere e il nostro Gruppo ha deciso di investirci. Con Commerciale Veneta Beltrame chiude ora – come settimo partner GC in un mercato italiano dinamico – un altro accordo con un rinomato grossista che si unisce alla nostra rete. Non vediamo l’ora di lavorare con questa azienda che porta con sé tradizione e famiglia. Questo piano di sviluppo positivo conferma il nostro impegno e la nostra volontà di sfruttare proficuamente le sinergie insieme a nuovi partner ed esplorare il potenziale di crescita comune”.